Η αυξημένη χιλιομετρική κάλυψη ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα – BEVs και Super Hybrids

Περιλαμβάνει εγγυημένη Κατάσταση Υγείας (State of Health – SOH) τουλάχιστον 70%

Οι υφιστάμενοι κάτοχοι BYD επωφελούνται εξίσου με τους νέους αγοραστές

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής Οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV) στον κόσμο, ενίσχυσε τη δέσμευσή της προς τους πελάτες της στην Ευρώπη επεκτείνοντας την εγγύηση της Blade Battery των αυτοκινήτων της στα οκτώ έτη ή τα 250.000 χλμ. Η επέκταση εγγύησης έχει αναδρομική ισχύ για τους υφιστάμενους κατόχους όσο και για τις νέες αγορές.

Η τεχνολογία Blade Battery βρίσκεται στην καρδιά όλων των Οχημάτων Νέας Ενέργειας της BYD – αμιγώς ηλεκτρικών (BEV) και Super Hybrid. Τα αυτοκίνητα διαθέτουν ήδη βασική εγγύηση έξι ετών ή 150.000 χλμ., μαζί με 12ετή εγγύηση αντιδιαβρωτικής κάλυψης χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και κάλυψη για τον ηλεκτροκινητήρα οκτώ ετών ή 150.000 χλμ.

Τώρα, η BYD επεκτείνει το όριο χιλιομέτρων στην εγγύηση για την Blade Battery στα 250.000 χλμ., διατηρώντας τη διάρκεια κάλυψης στα οκτώ έτη και την εγγυημένη ελάχιστη Κατάσταση Υγείας (SOH) στο 70%. Αυτή η αύξηση των χιλιομέτρων έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των χρηστών στα Οχήματα Νέας Ενέργειας – και θα ισχύει όχι μόνο για τα καινούργια αυτοκίνητα, αλλά και για όλα τα υπάρχοντα μοντέλα BYD. Έτσι, οι υφιστάμενοι Ευρωπαίοι ιδιοκτήτες* ενός BYD EV ή Super Hybrid θα επωφεληθούν αυτόματα από τη διευρυμένη κάλυψη.

Σχεδιασμένη να ξεπερνά τα όρια των παραδοσιακών μπαταριών μέσω μιας επαναστατικής δομής, η Blade Battery συνδυάζει καινοτόμο σχεδιασμό, υλικά υψηλής αντοχής και προηγμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι μια μοναδική ισορροπία ασφάλειας, αποδοτικότητας και ανθεκτικότητας.

Η Blade Battery κατασκευάζεται με τη χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), μια τεχνολογία που προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα, ενώ εξαλείφει την εξάρτηση από σπάνιες γαίες όπως το νικέλιο και το κοβάλτιο, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μετά από εντατικές δοκιμές φορτίου και αντοχής, η Blade Battery έχει αποδειχθεί ότι υπερβαίνει τους 3.000 κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης, με διάρκεια ζωής που ισοδυναμεί με 1,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Έχει επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε ακραίες αξιολογήσεις ασφαλείας, όπως η δοκιμή διείσδυσης καρφιού (nail-penetration test), κατά την οποία η θερμοκρασία της επιφάνειας παραμένει κάτω από τους 60°C – 10 φορές χαμηλότερη από εκείνη μιας συμβατικής μπαταρίας. Έχει επίσης επιδείξει εξαιρετική αντοχή σε δοκιμές υπερφόρτισης έως και 260% και δοκιμές σε φούρνο με θερμοκρασίες άνω των 300°C, καθώς και σε δοκιμές σύνθλιψης, βύθισης σε θαλασσινό νερό και πτώσης από σημαντικά ύψη, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Ο σχεδιασμός σε σχήμα λεπίδας (blade-shaped) επιτρέπει σε κάθε κυψέλη να λειτουργεί ως εγκάρσιο δομικό στοιχείο, αυξάνοντας τη συνολική στρεπτική ακαμψία και παρέχοντας εξαιρετική προστασία από κρούσεις και παραμορφώσεις. Κάθε συμπαγής και ελαφριά κυψέλη ενσωματώνεται σε μια μονάδα (module) που μειώνει τον κατειλημμένο όγκο κατά 50% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μπαταρίες, επιτρέποντας στους σχεδιαστές να μεγιστοποιήσουν τον εσωτερικό χώρο και να βελτιστοποιήσουν τη χωροταξία του οχήματος.

Χάρη σε αυτές τις καινοτομίες, η Blade Battery θέτει ένα νέο πρότυπο στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την απόδοση, προσφέροντας σημαντική αυτονομία — όπως τα 570 χλμ. στον συνδυασμένο κύκλο για το BYD SEAL Design — ή υψηλές ταχύτητες φόρτισης, όπως αυτές του BYD SEALION 7 Excellence AWD, το οποίο διαθέτει μέγιστη ισχύ φόρτισης DC 230 kW και μπορεί να φορτίσει από το 30% στο 80% σε μόλις 18 λεπτά.

————————————-

* Αυτή η εγγύηση ισχύει εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. ΕΟΧ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία. * Για σκοπούς υπηρεσιών κινητικότητας (mobility services) ή για όσους έχουν ήδη υπογράψει ειδικές συμφωνίες εγγύησης στόλου (fleet), η παρούσα ανακοίνωση δεν ισχύει. * Δεν ισχύει για το BYD ETP3.