Πρόσκληση για υποβολή ενδιαφέροντος για εξασφάλιση υποτροφίας στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, απευθύνει το Ίδρυμα Harris Kyriakides.

Η υποτροφία Harris Kyriakides θεσπίστηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 2023 με σκοπό την στήριξη αριστούχων φοιτητών Νομικής από την Κύπρο. Η υποτροφία απονέμεται σε Ελληνοκύπριο/α ή Τουρκοκύπριο/α φοιτητή/τρια που ακολουθεί νομικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αντανακλώντας τη δέσμευση του Ιδρύματος στην ακαδημαϊκή αριστεία, την αξιοκρατία και τη συμπερίληψη.

Η υποτροφία εντάσσεται σε πενταετές πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2023, στο πλαίσιο του οποίου το Ίδρυμα Harris Kyriakides παρέχει χρηματοδότηση ύψους £10.000 ανά υποτροφία. Υποτροφίες απονεμήθηκαν τα έτη 2023 και 2024, ενώ το 2025 δεν απονεμήθηκε υποτροφία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση contact@hkfoundation.cy έως το τέλος Απριλίου κάθε έτους. Η απόφαση επιλογής ανακοινώνεται στις 10 Μαΐου και βασίζεται στην ακαδημαϊκή επίδοση και στο αποδεδειγμένο δυναμικό του υποψηφίου να επιφέρει θετικό και διαχρονικό αντίκτυπο στο νομικό σύστημα της Κύπρου. Κάθε αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

• συνοδευτική επιστολή και

• βιογραφικό σημείωμα (CV).

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την υποτροφία ή τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση contact@hkfoundation.cy.