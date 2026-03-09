Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου προχωρούν στην ενεργοποίηση της μεταξύ τους συνεργασίας, η οποία συμφωνήθηκε στο πλαίσιο συναντήσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ των διευθύνσεων και μελών των διοικητικών συμβουλίων των δύο οργανισμών.

Η πρωτοβουλία αποτελεί αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για ζητήματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σχέση των επιχειρήσεων με τα τραπεζικά ιδρύματα, την εξυπηρέτηση πελατών και τη λειτουργία των τραπεζικών υπηρεσιών και συναλλαγών.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και της διαφάνειας μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων, καθώς και η βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης και της αποτελεσματικότητας στις συναλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο οργανισμοί εγκαινιάζουν τη δημοσίευση σειράς ενημερωτικού υλικού για τραπεζικές υπηρεσίες, το οποίο θα παρουσιάζεται σε μορφή κειμένων και βίντεο και θα καλύπτει βασικές θεματικές που αφορούν τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

Μεταξύ των θεμάτων που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνονται:

Τύποι τραπεζικών λογαριασμών

Τύποι επιτοκίων και βασικά χαρακτηριστικά τους

Τραπεζικές συναλλαγές και διαδικασίες

Το πλαίσιο ESG και η εφαρμογή του

και η εφαρμογή του Κανονιστική συμμόρφωση και σχετικές υποχρεώσεις

Το ενημερωτικό υλικό θα απευθύνεται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο ευρύτερο κοινό, με στόχο την παροχή πρακτικής και αξιόπιστης πληροφόρησης για βασικές πτυχές της τραπεζικής λειτουργίας.

Το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν τον διάλογο μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων, με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ομαλής λειτουργίας του χρηματοοικονομικού συστήματος στη χώρα.