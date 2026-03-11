Βιώσιμος σχεδιασμός, διακριτική καινοτομία και αναβαθμισμένα προνόμια σε μια νέα εποχή πληρωμών.

Η τραπεζική εμπειρία επαναπροσδιορίζεται και η Eurobank, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων της, παρουσιάζει τη νέα γενιά καρτών, εγκαινιάζοντας μια ουσιαστική ανανέωση που συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και προστιθέμενη αξία για τον πελάτη.

Οι νέες κάρτες υιοθετούν κάθετη, μοντέρνα σχεδίαση, εναρμονισμένη με τα πρότυπα της ψηφιακής εποχής. Οι καθαρές γραμμές και η μίνιμαλ προσέγγιση δημιουργούν ένα δυναμικό αποτέλεσμα, ενώ στοιχεία του λογοτύπου της Eurobank ενσωματώνονται διακριτικά, ενισχύοντας την εταιρική ταυτότητα μέσα από ένα συνεπές και αναγνωρίσιμο εικαστικό προφίλ. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα του πελάτη, ακολουθώντας τις σύγχρονες πρακτικές προστασίας δεδομένων.

Οικολογική προσέγγιση με μετρήσιμο αποτύπωμα

Σχεδόν το σύνολο των νέων καρτών είναι κατασκευασμένο από βιοδιασπώμενο υλικό, για την παραγωγή του οποίου απαιτείται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και παράγονται σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές θερμοκηπίου. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Eurobank και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τράπεζας να ενσωματώνει υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της.

Διακριτική εγκοπή: Καινοτομία με κοινωνικό πρόσημο

Ξεχωριστό χαρακτηριστικό αποτελεί επίσης η διακριτική εγκοπή στο πλάι της κάρτας, η οποία επιτρέπει στον κάτοχο να αναγνωρίζει με την αφή το είδος της κάρτας, αν είναι χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη. Η προσθήκη αυτή ενισχύει την ευκολία χρήσης και την προσβασιμότητα, προσφέροντας μια πιο συμπεριληπτική τραπεζική εμπειρία για όλους.

Πλήρης γκάμα επιλογών για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Η ευρεία γκάμα προϊόντων επιτρέπει την εξατομικευμένη επιλογή, τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες και επιχειρήσεις:

Visa debit & credit, Visa Gold debit & credit, Visa Teens, Visa Youth, Visa Prepaid

Mastercard debit & credit, Mastercard Platinum debit & credit, Mastercard Business debit, credit & lite., Mastercard World Elite

Πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή

Οι κάτοχοι καρτών, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης €πιστροφή κερδίζοντας ευρώ με κάθε συναλλαγή τους στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Η πίστωση πραγματοποιείται απευθείας στον λογαριασμό του πελάτη, ενισχύοντας έμπρακτα το διαθέσιμο εισόδημα. Το Πρόγραμμα ισχύει σε πάνω από 800 σημαία πώλησης στην Κύπρο και πάνω από 8500 στην Ελλάδα, διευρύνοντας το δίκτυο προνομίων και προσφέροντας προστιθέμενη αξία εντός και εκτός συνόρων.

Online Banking & εφαρμογή Eurobank Cyprus

Τα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας ενισχύουν τον πλήρη έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια των καρτών, προσφέροντας στους κατόχους πραγματικό peace of mind και μια απρόσκοπτη, καθημερινή τραπεζική εμπερία. Μέσω του Online Banking και της εφαρμογής Eurobank Cyprus, οι κάτοχοι μπορούν να διαχειρίζονται πλήρως τις ρυθμίσεις ασφαλείας των καρτών τους: να τις μπλοκάρουν (freeze) προσωρινά και να τις επανενεργοποιούν εύκολα, να ενεργοποιούν ειδοποιήσεις SMS ή Push στη συσκευή τους και να ορίζουν όρια, ώστε να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για κάθε συναλλαγή. Ακόμη μπορούν να ακυρώσουν άμεσα μια κάρτα σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, αποτρέποντας πιθανές απάτες. Επιπλέον, προστέθηκαν νέες λειτουργίες: μετά από μια γρήγορη βιομετρική επαλήθευση (αναγνώριση προσώπου ή δακτυλικό αποτύπωμα), οι χρήστες μπορούν να δουν τα στοιχεία των καρτών τους, τον προσωπικό αριθμό (PIN), και να τον ξεκλειδώσουν σε περίπτωση τριών λανθασμένων προσπαθειών. Για ακόμη πιο ασφαλές online συναλλαγές οι πελάτες μπορούν να εκδώσουν νέα virtual/ άυλη κάρτα μέσα σε λίγα λεπτά. Όλες οι νέες κάρτες υποστηρίζουν Apple Pay, Google Pay και Garmin Pay.

Η ανανέωση των καρτών της Eurobank επανατοποθετεί την καθημερινή συναλλαγή στο επίκεντρο μιας πιο βιώσιμης, λειτουργικής και σύγχρονης τραπεζικής εμπειρίας.