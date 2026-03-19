Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ), που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, Χρίστος Νικολάου, συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του 20th Property Development & Construction Conference & Exhibition, με αντικείμενο τις προοπτικές της αγοράς ακινήτων στη Λεμεσό.

Ο Χρίστος Νικολάου έλαβε μέρος στο πάνελ με θέμα «Αγορά Ακινήτων Λεμεσού: Η Επόμενη Δεκαετία», όπου τέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις και οι προοπτικές του κλάδου στην επαρχία, καθώς και οι βασικές τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία του τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκαν η δυναμική της αγοράς ακινήτων στη Λεμεσό, η πορεία των πολυτελών αναπτύξεων σε οικιστικά και επαγγελματικά ακίνητα, αλλά και οι πηγές ζήτησης τόσο από την τοπική όσο και από τη διεθνή αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην προσιτή στέγαση, στις προοπτικές που διαμορφώνονται για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, καθώς και στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πόλης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, ο Δήμαρχος Λεμεσού και εκπρόσωποι εταιρειών ανάπτυξης γης με δραστηριότητα στην επαρχία.

Η παρέμβαση ανέδειξε τη σημασία του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η αγορά ακινήτων στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πορείας της Λεμεσού την επόμενη δεκαετία.