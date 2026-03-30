Αυτό το Πάσχα, η Eurobank ανεβάζει την αξία των συναλλαγών σου, προσφέροντας 5% €πιστροφή χρημάτων σε όλες τις αγορές που πραγματοποιούν οι κάτοχοι καρτών της τράπεζας σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, είτε από φυσικό κατάστημα, είτε online.

Από 20 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2026 οι κάτοχοι καρτών Eurobank θα έχουν αυξημένη επιβράβευση, μέσω επιστροφής του 5% των χρημάτων που δαπάνησαν, σε περισσότερα από 8.500 σημεία πώλησης.

Η χρονική περίοδος της προσφοράς συμπίπτει με το Πάσχα, καθώς και με τα δύο τριήμερα της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου, όταν παρατηρείται αυξημένη κίνηση επισκεπτών προς Ελλάδα. Αυτό ενισχύει σημαντικά το όφελος για τους κατόχους καρτών Eurobank από Κύπρο.

Η Eurobank προσφέρει στους πελάτες της άμεσο όφελος, μέσω επιστροφής ενός σεβαστού ποσοστού των πληρωμών τους, αντί της επιβράβευσης με βαθμούς.

Το αυξημένο ποσοστό επιβράβευσης από 2% σε 5% ισχύει σε ένα τεράστιο δίκτυο επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία, μεγάλα πολυκαταστήματα και αλυσίδες, όπως Attica, Sephora, Hondos Center, Jumbo και χιλιάδες ακόμη συνεργαζόμενα καταστήματα σε περισσότερα από 8.500 σημεία πώλησης.

Έτσι, κάθε αγορά, από τη διαμονή σε καταλύματα και τη διασκέδαση, μέχρι το shopping και τις οικογενειακές ανάγκες, ενισχύει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο υπόλοιπο επιβράβευσης των πελατών από τη Eurobank.

Το πρόγραμμα €πιστροφή αποτελεί μια σύγχρονη, ενιαία εμπειρία επιβράβευσης, που επιστρέφει πραγματικά χρήματα αντί βαθμών. Το ποσό που συγκεντρώνεται αυτόματα στο υπόλοιπο της επιβράβευσης κάθε πελάτη, διαμορφώνει ένα ενιαίο διαθέσιμο υπόλοιπο, το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί και στις δύο χώρες, χωρίς περιορισμούς, προσφέροντας μέγιστη ευελιξία και απτή αξία σε κάθε συναλλαγή.

Οι πελάτες της Eurobank συνεχίζουν να κερδίζουν €πιστροφή και στην Κύπρο, όπου το πρόγραμμα διαθέτει περισσότερα από 800 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πρόγραμμα στην Κύπρο συμμετέχουν μεταξύ άλλων επιχειρήσεις όπως η ΙΚΕΑ, οι υπεραγορές Σκλαβενίτης, τα καταστήματα Stephanis, τα McDonald’s, το Leroy Merlin, τα πρατήρια καυσίμων Πετρολίνα, Agip, Eni και Shell, τα καταστήματα Beauty Line, Holland & Barrett, αρτοποιεία, ταξιδιωτικά γραφεία, η αεροπορική εταιρεία SKY express και πολλές άλλες, διατηρώντας το ποσοστό επιστροφής που είχαν και με το προηγούμενο πρόγραμμα.