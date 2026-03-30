Η EY Κύπρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον διορισμό του Αντώνη Ρούβα στη θέση του Συνέταιρου, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των Συμβουλευτικών της Υπηρεσιών. Ο κ. Ρούβας διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα, με εξειδίκευση στις τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, στον τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων, στη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και στην κανονιστική συμμόρφωση.

Σχολιάζοντας τον διορισμό, ο κ. Ronald Attard, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Κύπρου, δήλωσε: «Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο τοπίο, η ενίσχυση της ηγεσίας μας είναι απαραίτητη για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών των πελατών μας. Καλωσορίζουμε τον Αντώνη Ρούβα στην ομάδα μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τις υπηρεσίες μας και την αξία που δημιουργούμε για τους πελάτες μας και την ευρύτερη αγορά».

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Αντώνης Ρούβας είναι έμπειρο στέλεχος στον χρηματοοικονομικό τομέα με αποδεδειγμένο ιστορικό και βαθιά γνώση του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χάρη στη διεθνή του εμπειρία τόσο ως τραπεζίτης όσο και ως σύμβουλος. Ξεκίνησε την καριέρα του μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Wake Forest (ΗΠΑ), εντασσόμενος στην PwC London, όπου απέκτησε τον τίτλο του ορκωτού λογιστή. Στη συνέχεια, εργάστηκε για εννέα χρόνια στην Credit Suisse, κατέχοντας θέσεις στη Σιγκαπούρη, την Κύπρο και το Λονδίνο, όπου ανέπτυξε βαθιά εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, στις κεφαλαιαγορές και στη διαχείριση κινδύνων σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.

Με την επιστροφή του στην Κύπρο, εντάχθηκε στην KPMG, όπου διετέλεσε Συνέταιρος, υπεύθυνος για τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων. Τα τελευταία χρόνια, ο Αντώνης διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας, μιας από τις συστημικές τράπεζες της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ανέλαβε επίσης τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ηγούμενος του Ομίλου σε μια περίοδο σημαντικού μετασχηματισμού. Έχει επίσης διατελέσει Εκτελεστικός Πρόεδρος τόσο της Pancyprian Insurance Ltd όσο και της Hellenic Life Insurance Co. Ltd, επεκτείνοντας την εμπειρία του στον ασφαλιστικό τομέα και στο ευρύτερο ρυθμιζόμενο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Η εμπειρία του σε τραπεζικά, ασφαλιστικά, χρηματοοικονομικά θέματα, ρυθμιστικά θέματα και των επενδυτικών κεφαλαίων του παρέχει μια ολοκληρωμένη άποψη για το τοπίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.