Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) συμπληρώνει 65 χρόνια συνεχούς παρουσίας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή του στο λογιστικό επάγγελμα και στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.

Η επέτειος σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Σύνδεσμο, ο οποίος, από το 1961 μέχρι σήμερα, έχει συνδεθεί με την εξέλιξη του οικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος της χώρας, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού πλαισίου, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προώθηση της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Στο πλαίσιο συμβολικής εκδήλωσης για τα 65χρονα, ο πρόεδρος του ΣΕΛΚ, Οδυσσέας Χριστοδούλου, και ο νέος γενικός διευθυντής, Ανδρέας Παπαδάτος, έσβησαν τα κεράκια της επετειακής τούρτας, στέλνοντας μήνυμα συνέχειας και σταθερής πορείας. Στους εορτασμούς περιλήφθηκε και η φωταγώγηση του κτηρίου του Συνδέσμου, ως συμβολική αναφορά στην 65χρονη διαδρομή του.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΕΛΚ ανέφερε ότι η επέτειος αποτελεί ορόσημο με ιδιαίτερη θεσμική και ιστορική σημασία, προσθέτοντας πως η πορεία του Συνδέσμου αντανακλά τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και τη διαχρονική συνεισφορά του επαγγέλματος στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Όπως σημείωσε, ο ΣΕΛΚ συνεχίζει με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, ενισχύοντας τον ρόλο του επαγγέλματος και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Με αφορμή τα 65 χρόνια, ο Σύνδεσμος προγραμματίζει σειρά δράσεων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσφοράς προς την κοινωνία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται εκδήλωση για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου στο Youth Makerspace, στο Πάρκο Σαλίνα στη Λάρνακα, με ελεύθερη είσοδο.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, φοιτητές, αλλά και στο ευρύ κοινό, προσφέροντας ενημέρωση γύρω από βασικές αρχές της οικονομίας, όπως τα προσωπικά και οικογενειακά οικονομικά, η αποταμίευση, τα δάνεια, οι επενδύσεις, καθώς και το budgeting και η διαχείριση χρημάτων. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης διαδραστικά workshops, προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων και γνωριμία με το επάγγελμα του λογιστή.

Στο πλαίσιο των επετειακών δράσεων, ο ΣΕΛΚ θα πραγματοποιήσει επίσης τη Γενική Συνέλευση του στις 18 Ιουνίου, συνεχίζοντας την παρουσία του με θεσμικές και κοινωνικές παρεμβάσεις.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων, ο ΣΕΛΚ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει με υπευθυνότητα και στρατηγική προοπτική, ενισχύοντας τη θέση του επαγγέλματος και τη συμβολή του στην οικονομία και την κοινωνία της Κύπρου.