Το Forbes, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την εμβληματική λίστα «30 Under 30», καταγράφει τους «απόφοιτους» της, δηλαδή όσους είχαν συμπεριληφθεί σε νεαρή ηλικία και σήμερα έχουν αναρριχηθεί στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων. Συνολικά, 46 πρώην «30 κάτω των 30» έχουν πλέον περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων, με την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) να αποτελεί τον βασικό επιταχυντή πλούτου τα τελευταία χρόνια.

Από αυτούς, 19 έγιναν δισεκατομμυριούχοι μόνο από την αρχή του 2025, καθώς η παγκόσμια «φούσκα» και ο ενθουσιασμός γύρω από την AI δημιουργεί νέες περιουσίες με πρωτοφανή ταχύτητα, ιδίως σε κλάδους όπως οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, τα social media, οι πλατφόρμες λογισμικού και τα εργαλεία παραγωγικότητας.

Από την πρώτη λίστα του 2012 έως τους νέους AI δισεκατομμυριούχους

Η πρώτη λίστα Forbes 30 Under 30 δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2012, με στόχο να αναδείξει νέους ιδρυτές επιχειρήσεων και ηγέτες που «χτίζουν το επόμενο μεγάλο πράγμα». Έκτοτε, το franchise επεκτάθηκε σε 20 διαφορετικούς κλάδους, καλύπτοντας επιχειρήσεις, τεχνολογία, επιστήμη, ψυχαγωγία και πολιτισμό.

Αμέτρητοι από τους «απόφοιτους» της λίστας έχουν πετύχει εντυπωσιακή επαγγελματική εξέλιξη, ωστόσο μόνο 46 κατάφεραν να περάσουν στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων.

Μεταξύ των πρωταγωνιστών της τελευταίας χρονιάς ξεχωρίζει μια ομάδα οκτώ νέων κάτω των 30, που έγιναν δισεκατομμυριούχοι μέσα στο 2025. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Οι τέσσερις συνιδρυτές της AnySphere , της εταιρείας πίσω από το AI εργαλείο προγραμματισμού Cursor: Sualeh Asif (25) Aman Sanger (25) Michael Truell (25) Arvid Lunnemark (26)

, της εταιρείας πίσω από το AI εργαλείο προγραμματισμού Cursor: Ο Shayne Coplan , ιδρυτής της πλατφόρμας prediction markets Polymarket , η οποία πρόσφατα εξασφάλισε σημαντική επένδυση από την Intercontinental Exchange .

, ιδρυτής της πλατφόρμας prediction markets , η οποία πρόσφατα εξασφάλισε σημαντική επένδυση από την . Οι Brendan Foody, Adarsh Hiremath και Surya Midha (όλοι 22 ετών), συνιδρυτές της εταιρείας AI για προσλήψεις Mercor, η οποία άντλησε 350 εκατ. δολάρια με αποτίμηση 10 δισ. δολαρίων το φθινόπωρο, καθιστώντας τους τους νεότερους αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο. Ο Mark Zuckerberg κατείχε μέχρι πρότινος τον τίτλο, έχοντας γίνει δισεκατομμυριούχος στα 23 του.

Μία ακόμη χαρακτηριστική συμφωνία AI αφορά την Scale AI του Alexandr Wang (28). Η Meta επένδυσε 14,3 δισ. δολάρια στην εταιρεία, αποκτώντας μερίδιο 49%. Η συναλλαγή αύξησε την περιουσία του Wang σε 3,2 δισ. δολάρια, ενώ αντίστοιχα εκτόξευσε την περιουσία της συνιδρύτριας Lucy Guo στα 1,4 δισ. δολάρια, καθιστώντας την τη νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Η κυριαρχία της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι λίγες εξαιρέσεις

Σε σύνολο 46 δισεκατομμυριούχων «αποφοίτων», 12 έχουν ιδρύσει εταιρείες που βασίζονται άμεσα στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Σχεδόν όλοι όμως, σε άλλους κλάδους, αξιοποιούν την AI για να επιταχύνουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Η Bilt του Ankur Jain , που χρησιμοποιεί AI στην εξυπηρέτηση πελατών και στην ανάλυση δεδομένων.

του , που χρησιμοποιεί AI στην εξυπηρέτηση πελατών και στην ανάλυση δεδομένων. Η Canva της Melanie Perkins, η οποία ενσωματώνει εργαλεία δημιουργίας εικόνων με AI και αυτόματης μετάφρασης κειμένου σε πάνω από 100 γλώσσες.

Μόλις τρεις από τους 46 προέρχονται από κλάδους εκτός τεχνολογίας:

ο μπασκετμπολίστας LeBron James ,

, η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας Rihanna ,

, η τραγουδίστρια και δημιουργός Taylor Swift.

Η Rihanna έγινε δισεκατομμυριούχος το 2021, κυρίως χάρη στην εταιρεία καλλυντικών Fenty Beauty, με την περιουσία της να ανέρχεται σήμερα σε 1 δισ. δολάρια. Η Taylor Swift ξεπέρασε το όριο του 1 δισ. δολαρίων αποκλειστικά μέσω της μουσικής και των εμφανίσεών της, με την περιουσία της να εκτιμάται σε 1,6 δισ. δολάρια.

Ο πλουσιότερος «απόφοιτος»: Zhang Yiming και η ByteDance

Πλουσιότερος από όλους τους «αποφοίτους» της λίστας είναι ο Zhang Yiming, συνιδρυτής της ByteDance, μητρικής της TikTok.

Καθαρή αξία: 63,9 δισ. δολάρια

Έτος στην Under 30: 2013

Ηλικία: 42

Ο Zhang ίδρυσε την ByteDance το 2012 στο Πεκίνο, ξεκινώντας με την εφαρμογή ειδήσεων Toutiao, που του χάρισε μια θέση στην κινεζική «30 Under 30» του Forbes σε ηλικία 29 ετών. Το TikTok λανσαρίστηκε διεθνώς το 2017, ενώ η επένδυση της General Atlantic το 2018 αποτίμησε την εταιρεία στα 20 δισ. δολάρια, δίνοντάς του για πρώτη φορά status δισεκατομμυριούχου.

Σήμερα, η ByteDance αποτιμάται στα 480 δισ. δολάρια, με τον Zhang –αν και έχει αποσυρθεί από τη θέση CEO και προέδρου από το 2021– να είναι ο 26ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Διεθνές αποτύπωμα πέρα από τις ΗΠΑ

Ο Zhang είναι ένας από τους τουλάχιστον 14 δισεκατομμυριούχους «αποφοίτους» που κατάγονται από χώρες εκτός ΗΠΑ, καθώς στη λίστα περιλαμβάνονται πρόσωπα από Κίνα, Ινδία, Ιρλανδία, Γαλλία, αλλά και:

η Rihanna από τα Μπαρμπάντος ,

από τα , ο Daniel Ek του Spotify, από τη Σουηδία, ο οποίος είχε εμφανιστεί στο εξώφυλλο του πρώτου τεύχους Under 30 το 2012.

1. Zhang Yiming

Καθαρή αξία: 63,9 δισ. δολ.

Έτος εμφάνισης στη λίστα Under 30: 2013

Ηλικία: 42

Σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο Πεκίνο, ο Zhang ίδρυσε την ByteDance (τώρα μητρική εταιρεία της TikTok) το 2012. Η πρώτη του εφαρμογή ήταν η Toutiao, μια εφαρμογή για τη συγκέντρωση ειδήσεων, η οποία του χάρισε μια θέση στη λίστα “Under 30 China” του Forbes το 2013, σε ηλικία 29 ετών. Το 2017, η εφαρμογή ανταλλαγής βίντεο, TikTok, λανσαρίστηκε παγκοσμίως. Ο Zhang αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως δισεκατομμυριούχος από το Forbes το 2018, όταν μια επένδυση από την General Atlantic απέδωσε στην ByteDance αξία 20 δισ. δολ. Η ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας έχει εκτοξεύσει την αποτίμησή της στα 480 δισ. δολ. Ο Zhang, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του CEO και προέδρου το 2021, έχει περιουσία 63,9 δισ. δολ. κατατάσσοντάς τον στην 26η θέση των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου σήμερα.

2. Patrick Collison

Καθαρή Αξία: 10,1 δισ. δολ.

30 Κάτω των 30: 2016

Ηλικία: 37

Ο Collison και ο αδελφός του John έγιναν εκατομμυριούχοι ως έφηβοι στην Ιρλανδία, όταν πούλησαν την πρώτη τους εταιρεία το 2008. Δύο χρόνια αργότερα, ως φοιτητές στο MIT, ξεκίνησαν την startup fintech Stripe για να επιτρέψουν σε επιχειρήσεις και εμπόρους να δέχονται πληρωμές online ή, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως ο Collison στο Forbes, “για να επιταχύνουν την οικονομία του διαδικτύου στο σύνολό της, για να αυξήσουν το ΑΕΠ του διαδικτύου”. Σταδιακά την εξέλιξαν σε μια ολοκληρωμένη οικονομική πλατφόρμα που βοηθά τις εταιρείες σε εργασίες όπως η σύσταση στις ΗΠΑ και η διαχείριση (και αυτοματοποίηση) επαναλαμβανόμενων πληρωμών και συνδρομών. Έντεκα μήνες μετά την εμφάνισή τους στη λίστα Under 30 Europe, έγιναν δισεκατομμυριούχοι όταν η εταιρεία αποτιμήθηκε σε περισσότερα από 9 δισ. δολ. Σήμερα, αποτιμάται σε 91,5 δισ. δολ.

3. Daniel Ek

Καθαρή αξία: 8,6 δισ. δολ.

30 Κάτω των 30: 2012

Ηλικία: 42

Ο Σουηδός λάτρης της μουσικής εμφανίστηκε στο πρώτο εξώφυλλο του Forbes Under 30 χάρη στην startup streaming του Spotify, η οποία ήταν ήδη τότε μια παγκόσμια δύναμη. Ο Ek είχε πουλήσει νωρίτερα την πρώτη του εταιρεία λογισμικού ανάλυσης, Advertigo, για 2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2006. Η νεοαποκτηθείσα ελευθερία – και τα χρήματα – να κάνει ότι ήθελε, τον οδήγησαν να παίζει μόνος του μουσική και τελικά να προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματα που μάστιζαν τη μουσική βιομηχανία εκείνη την εποχή: η πειρατεία ήταν εκτός ελέγχου, οι καταναλωτές δεν αγόραζαν πια CD και οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες σήμαιναν ότι οι ακροατές μπορούσαν να αγοράσουν μεμονωμένα τραγούδια αντί για ολόκληρα άλμπουμ. Το Spotify εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2018 και ο Ek έγινε δισεκατομμυριούχος λίγο αργότερα. Τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, βοηθώντας τις μετοχές να αυξηθούν κατά 100% τον τελευταίο χρόνο. Παραιτήθηκε από τη θέση του CEO το 2025.

4. Melanie Perkins

Καθαρή αξία: 7,6 δισ. δολ.

30 Κάτω των 30: 2016

Ηλικία: 38

Ο καθένας μπορεί να γίνει καλλιτέχνης με το Canva της Perkins. Η Αυστραλή συνιδρύτρια λάνσαρε την ψηφιακή πλατφόρμα σχεδίασης το 2013, αφού συνειδητοποίησε ότι τα εργαλεία σχεδίασης ήταν πολύ περίπλοκα και ακριβά. Το φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό επιτρέπει πλέον σε μεμονωμένα άτομα και επιχειρηματικούς πελάτες να δημιουργούν ιστοσελίδες, να φτιάχνουν γραφικά, να σχεδιάζουν και να εκτυπώνουν προϊόντα, καθώς και να επεξεργάζονται καμπάνιες στα social media. Η αποτίμηση των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας σχεδίασης ανέβασε την Perkins στην κατηγορία των δισεκατομμυριούχων το 2021 – πολύ μακριά από την αποτίμηση των 165 εκατομμυρίων δολαρίων της startup το 2015, λίγο πριν η Perkins αναγνωριστεί στη λίστα “Under 30”.

5. Vlad Tenev

Καθαρή αξία: 6,2 δισ. δολ.

30 Κάτω των 30: 2016

Ηλικία: 38

Γιος δύο υπαλλήλων της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο Tenev και ο συμφοιτητής του στο Στάνφορντ, Baiju Bhatt, δημιούργησαν το 2013 ένα εύχρηστο και διασκεδαστικό μοντέλο συναλλαγών χωρίς προμήθειες, με στόχο να “δημοκρατίσουν” τη βιομηχανία. Η Robinhood, όπως ονόμασαν την πλατφόρμα τους, έφερε μια επανάσταση στη βιομηχανία των χρηματιστηριακών εταιρειών, προκαλώντας όμως και μια κανονιστική κρίση κατά την έξαψη της φρενίτιδας των meme stocks. Και οι δύο συνιδρυτές έγιναν δισεκατομμυριούχοι μετά την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο το 2021, αλλά σύντομα έχασαν τη θέση τους στη λίστα των δισεκατομμυριούχων. Τώρα, αγκαλιάζοντας τις επενδύσεις με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης και τις tokenized μετοχές, η περιουσία του έχει αυξηθεί κατά έξι φορές τον τελευταίο χρόνο. Επόμενο βήμα: μια beta έκδοση της κοινωνικής πλατφόρμας με εστίαση στα χρηματοοικονομικά “Robinhood Social”, που αναμένεται το 2026.

6. Josh Kushner

Καθαρή αξία: 5,2 δισ. δολ.

30 κάτω των 30: 2017

Ηλικία: 40 ετών

Πολύ προτού ο αδελφός του, Jared, γίνει σύμβουλος του πεθερού του Ντόναλντ Τραμπ (κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο) και ο πατέρας του, Charles Kushner, επιλεγεί για πρεσβευτής της Γαλλίας, ο κάτοχος του MBA από το Χάρβαρντ ίδρυσε τη δική του εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Thrive Capital το 2009. Έκτοτε, έχει καταστεί μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες που υποστηρίζουν εταιρείες όπως το Instagram, το Spotify, το Stripe και το OpenAI. Μεταξύ των επενδυτών της Thrive Capital περιλαμβάνονται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Disney, Bob Iger, ο συνιδρυτής της KKR, Henry Kravis, και ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ινδίας, Mukesh Ambani. Ο Kushner εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην κατάταξη των δισεκατομμυριούχων το 2022.

7. Palmer Luckey

Καθαρή αξία: 3,5 δισ. δολ.

30 κάτω των 30: 2014

Ηλικία: 33 ετών

Γεννημμένος στο Long Beach στην Καλιφόρνια και έχοντας λάβει κατ’ οίκον εκπαίδευση, κατασκεύασε το πρώτο του σετ μικροφώνου-ακουστικών εικονικής πραγματικότητας στην ηλικία των 16 ετών. Πούλησε την startup του, Oculus VR, στο Facebook το 2014 για 2 δισεκατομμύρια δολάρια και αποχώρησε δύο χρόνια μετά, ενώ η επόμενη επιχείρησή του είναι η Anduril, μια εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που έχει εξοπλίσει την Ουκρανία και χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για τον εκσυγχρονισμό του στρατού. Η τελευταία αποτίμηση της εταιρείας ήταν στα 30,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του 2025.

8. Kevin Systrom

Καθαρή αξία: 2,3 δισ. δολ.

30 κάτω των 30: 2012

Ηλικία: 41 ετών

Το Instagram ήταν ακόμα στα σπάργανα όταν ο συνιδρυτής του, Systrom, παρουσιάστηκε στην πρώτη λίστα “30 κάτω των 30” το 2012. Τέσσερις μήνες αργότερα, ο επιχειρηματίας πούλησε την εφαρμογή κοινής χρήσης φωτογραφιών του στο Facebook σε ένα deal 1 δισ. δολ.. Τον Αύγουστο του 2016 μπήκε και στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, καθώς οι μετοχές Facebook που κατείχε, εκτοξεύτηκαν στα ύψη, ενώ παρέμεινε στο “τιμόνι” του Instagram μέχρι το 2018. Συνίδρυσε την εφαρμογή ροής ειδήσεων Artifact το 2023 και την πούλησε έναν χρόνο αργότερα στην Yahoo.

9. Brendan Foody

Καθαρή αξία: 2,2 δισ. δολ.

30 κάτω των 30: 2025

Ηλικία: 22 ετών

Ο Foody ήταν ένας εκ των συνιδρυτών της Mercor – η οποία προσλαμβάνει ειδικούς για την εκπαίδευση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης – το 2023 με τους Adarsh ​​Hiremath και Surya Midha. Η νεοσύστατη επιχείρηση από το Σαν Φρανσίσκο, της οποίας οι πελάτες περιλαμβάνουν την OpenAI και την Google, συγκέντρωσε 350 εκατ. δολ. τον Οκτώβριο, με την αποτίμηση της εταιρείας να ανέρχεται σε 10 δισ. δολ.. Η τριάδα αυτή (των συνιδρυτών της Mercor), όλοι τους 22 ετών, συνιστά τους νεότερους αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους όλων των εποχών, ξεπερνώντας ακόμη και τον Mark Zuckerberg, ο οποίος έφτασε για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο στα 23. “Είναι σίγουρα τρελό”, λέει ο Foody, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Mercor. “Είναι πολύ σουρεαλιστικό. Προφανώς πέρα ​​από την πιο τρελή μας φαντασία”, σημειώνει.

10. Sam Altman

Καθαρή αξία: 2 δισ. δολ.

30 κάτω των 30: 2015

Ηλικία: 40 ετών

Ο θρυλικός CEO της OpenAI δεν διαθέτει μερίδιο στον “γίγαντα” της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η περιουσία του προέρχεται από τις δεκάδες πρώτες επενδύσεις του σε εταιρείες όπως η Stripe, η Reddit και η Oklo. Εγκατέλειψε το Στάνφορντ και ξεκίνησε τη δική του εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης Loopt το 2005, την οποία πούλησε επτά χρόνια αργότερα. Ο ίδιος έχει πλέον θέσει ως στόχο την κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης iPhone με Τεχνητή Νοημοσύνη σε λιγότερο από δύο χρόνια, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον Jony Ive, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple.

11. Vivek Ramaswamy

Καθαρή αξία: 1,8 δισ. δολάρια

30 κάτω των 30: 2014

Ηλικία: 40 ετών

Ο πρώην υποψήφιος για την αμερικανική προεδρία και, για σύντομο χρονικό διάστημα, συν-επικεφαλής του DOGE μαζί με τον Elon Musk, είναι υποψήφιος κυβερνήτης του Οχάιο με την υποστήριξη του Trump. Πριν στραφεί στην πολιτική, ασχολούνταν με το trading μετοχών βιοτεχνολογικών εταιρειών για ένα hedge fund. Το 2015, μέσω ενός spin-off της εταιρείας του, της Roivant Sciences, που ασχολείται με την ανακάλυψη φαρμάκων και τις επενδύσεις, εισήγαγε ένα φάρμακο για τη νόσο του Alzheimer (το οποίο αργότερα απέτυχε) μέσω δημόσιας προσφοράς ύψους 3 δισ. δολαρίων. Ο Ramaswamy αποχώρησε το 2021 για να γράψει το best-seller “Woke, Inc.” και ίδρυσε την επενδυτική εταιρεία Strive, η οποία τάσσεται ενάντια στο κίνημα woke. Έγινε δισεκατομμυριούχος το 2024. Η περιουσία του έχει αυξηθεί από τότε χάρη στο μερίδιό του στη Roivant, το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του.

12. Taylor Swift

Καθαρή αξία: 1,6 δισ. δολάρια

30 κάτω των 30: 2012

Ηλικία: 35 ετών

Όταν η Swift μπήκε στη λίστα Under 30, το Forbes έγραφε ότι είχε κερδίσει περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια από τα τρία άλμπουμ της εκείνη την εποχή, τα οποία έγιναν όλα πλατινένια. Δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια, το 2019, η δισκογραφική Big Machine Records πούλησε τα δικαιώματα των έξι πρώτων άλμπουμ της στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Shamrock Capital. Η Swift ξεκίνησε έναν (δημόσιο) αγώνα και άρχισε να ηχογραφεί ξανά τη δική της μουσική. Συνέχισε να κυκλοφορεί νέα τραγούδια, κάτι που οδήγησε στην ιστορική περιοδεία που έσπασε όλα τα ρεκόρ, το “Era’s Tour”, η οποία ξεκίνησε το 2023, με σχεδόν τετράωρα show κάθε Σαββατοκύριακο επί δύο χρόνια, σε όλο τον κόσμο. Αυτή η περιοδεία, που “έριξε” το Ticketmaster, απέφερε έσοδα-ρεκόρ 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση εισιτηρίων και ανέδειξε την Swift ως την πλουσιότερη γυναίκα μουσικό στον κόσμο. Η ίδια χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων αυτών για να πάρει μια “γλυκιά” εκδίκηση, αγοράζοντας πίσω τα έξι πρώτα της άλμπουμ, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 360 εκατομμύρια δολάρια, τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

13. Lucy Guo

Καθαρή αξία: 1,4 δισ. δολάρια

30 κάτω των 30: 2018

Ηλικία: 31 ετών

Η Scale AI είχε συγκεντρώσει λιγότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια όταν η Guo, 23 ετών τότε, και ο συνιδρυτής Alexandr Wang, 20 ετών, μπήκαν στη λίστα Under 30 του 2018. Λίγο μετά, απολύθηκε από την εταιρεία λόγω διαφωνίας με τον Wang. Κράτησε όμως το μερίδιό της στην Scale, ακόμη και όταν άρχισε να αναπτύσσει την Passes, μια πλατφόρμα περιεχομένου για δημιουργούς που ανταγωνίζεται το OnlyFans. Οκτώ χρόνια αργότερα, η Scale είναι πλεόν ένας “κολοσσός” της τεχνητής νοημοσύνης αξίας 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αρκετά για να κάνει την Guo τη νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχο γυναίκα στον κόσμο. “Πρέπει να είσαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του συνιδρυτή σου”, λέει τώρα για τη ρήξη της με την Scale.

14. Steve Huffman

Καθαρή αξία: 1,2 δισ. δολάρια

30 κάτω των 30: 2013

Ηλικία: 42 ετών

Πριν από δύο δεκαετίες ακριβώς, ο Huffman ίδρυσε το διαδικτυακό φόρουμ Reddit μαζί με τον συγκάτοικό του στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, Alexis Ohanian. Ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του, οι δύο πούλησαν τη νεοσύστατη εταιρεία στην Conde Nast έναντι περίπου 10 εκατ. δολαρίων. Ο Huffman αποχώρησε από το Reddit το 2009 και επέστρεψε το 2015 ως διευθύνων σύμβουλος – μια έξυπνη απόφαση. Τον περασμένο Μάρτιο, το Reddit εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε μια επιτυχή δημόσια προσφορά με τις μετοχές να κερδίζουν σχεδόν 48% την πρώτη ημέρα. Αν και οι αναλυτές κράτησαν στη συνέχεα πιο επιφυλακτική στάση, το παχυλό πακέτο αμοιβών του Huffman τον οδήγησε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων ένα χρόνο αργότερα.

15. Shayne Coplan

Καθαρή αξία: 1 δισ. δολάρια

30 κάτω των 30: 2025

Ηλικία: 27 ετών

Ο Coplan ίδρυσε την Polymarket το 2020: μια πλατφόρμα όπου ο καθένας μπορούσε να στοιχηματίσει κυριολεκτικά σε οτιδήποτε, από αθλητικά ματς μέχρι βραβεία, ακόμη και προεδρικές εκλογές. Όταν μπήκε στη λίστα Under 30 πέρυσι, η Polymarket είχε απαγορευτεί στις ΗΠΑ για τη λειτουργία μη εγγεγραμμένων συναλλαγών. Και όταν πρέβλεψε, βάσει εκτιμήσεων του κοινού, με ακρίβεια τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, το FBI έκανε έφοδο στις κατοικίες του Coplan με την υποψία ότι επέτρεπε σε χρήστες στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του. Τώρα, ένα χρόνο αργότερα, η Polymarket μπορεί να υπερηφανεύεται για την κεφαλαιοποίηση 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού η Intercontinental Exchange του Jeff Sprecher επένδυσε 2 δισεκατομμύρια δολάρια στη νεοσύστατη εταιρεία τον Οκτώβριο. Παράλληλα, συνεργασίες με την Google βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά η Polymarket εξακολουθεί να μην είναι νόμιμη στις ΗΠΑ.

Ακολουθεί η υπόλοιπη λίστα των αποφοίτων της λίστας “Under 30” που έχουν φτάσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων:

John Collison, $10,1 δισ., Stripe

Justin Sun, $8,5 δισ., Cryptocurrency

Liu Jiangkang, $3,6 δισ., Cameras

Ankur Jain, $3,4 δισ., Rewards firm

Alexandr Wang, $3,2 δισ., Artificial intelligence

Joe Lonsdale, $3,1 δισ., Tech investments

Fred Ehrsam, $2,9 δισ., Cryptocurrency exchange

Evan Spiegel, $2,5 δισ., Snapchat

Drew Houston, $2,4 δισ., Cloud storage software

Adarsh Hiremath, $2,2 δισ., AI software

Surya Midha, $2,2 δισ., AI software

Alex Bouaziz, $2 δισ., HR software

Bobby Murphy, $1,9 δισ., Snapchat

Byunghoon Kim, $1,9 δισ., Beauty devices

Dylan Field, $1,8 δισ., Software

Andy Fang, $1,5 δισ., Food delivery app

Ben Silbermann, $1,5 δισ., Social media

LeBron James, $1,3 δισ., Basketball

Sualeh Asif, $1,3 δισ., AI software

Arvid Lunnemark, $1,3 δισ., AI software

Aman Sanger, $1,3 δισ., AI software

Michael Truell, $1,3 δισ., AI software

Apoorva Mehta, $1,2 δισ., Grocery delivery service

Ryan Israel, $1,1 δισ., Hedge funds

Piotr Dabkowski, $1,1 δισ, AI software

Mati Staniszweski, $1,1 δισ, AI software

Jacob DeWitte, $1,1 δισ., Nuclear power

Stanley Tang, $1,1 δισ., Food delivery app

Harshil Mathur, $1 δισ. , Fintech

Rihanna, $1 δισ., Music, Cosmetics

Evan Wallace, $1 δισ., Figma

