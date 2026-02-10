Καθώς η τιμή του Bitcoin έχει κατρακυλήσει από τα ιστορικά υψηλά στα τέλη του 2025, οι traders δεν είναι αισιόδοξοι για την προοπτική της αγοράς και φοβούνται έναν ακόμη “χειμώνα” για τα crypto.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα: το Bitcoin έχασε άνω του 50% της αξίας του από το ρεκόρ των 125.000 δολαρίων, κατρακυλώντας στις 60.000 δολάρια, και πλέον κινείται στα επίπεδα των 70.000 δολαρίων. Ο κύκλος της αγοράς έχει δείξει και στο παρελθόν πως ένα νέο ρεκόρ το διαδέχεται μια περίοδο πτωτικής τάσης και σταθεροποίησης.

Αυτήν τη φορά ίσως είναι διαφορετικά για το Bitcoin, αν λάβουμε υπόψη το αδιέξοδο πολιτικό τοπίο και τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Πάντως η εικόνα της αγοράς των crypto δεν είναι λιγότερο αρνητική σε σύγκριση με το παρελθόν και ίσως ετοιμάζει το έδαφος για ένα νέο ράλι.

Η θεσμική υιοθέτηση συνεχίζεται

Εκτός από την είδηση που θέλει το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να “ψάχνεται” για τη δημιουργίας μιας χρηματαγοράς βασισμένης στην τεχνολογία blockchain, έγινε άλλη μια κίνηση από έναν κολοσσό της TradFi για την πληρέστερη υιοθέτηση αυτού του οικοσυστήματος περιουσιακών στοιχείων. Η Fidelity Investments σχεδιάζει να λανσάρει το πρώτο της stablecoin, το Fidelity Digital Dollar, με το FIDD να λειτουργεί στο blockchain του Ethereum. Η στήριξη του FIDD μέσω ενός συνδυασμού μετρητών, ισοδυνάμων μετρητών και αμερικανικών ομολόγων μικρής διαρκείας λειτουργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του νόμου GENIUS για τα stablecoins που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές.

Το stablecoin για πληρωμές έχει σχεδιαστεί για “θεσμικές” συναλλαγές 24/7, αλλά και για πληρωμές λιανικής, φέρνοντας τη Fidelity σε θέση άμεσου ανταγωνισμού με ηγέτιδες δυνάμεις στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, όπως η Circle και η Tether. Το FIDD θα εκδοθεί από την Fidelity Digital Assets, τράπεζα με εθνική εμβέλεια και ομοσπονδιακή άδεια, θα αγοράζεται στις πλατφόρμες της Fidelity και θα είνα διαθέσιμο στα μεγάλα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων.

Η Strategy παραμένει υπέρ του Bitcoin

Παρά την πτώση της τιμής του Βitcoin κάτω από το μέσο κόστος κτήσης της Strategy Inc., η εταιρεία παραμένει οικονομικά σταθερή και διατηρεί τη σταθερή της θέση ως κορυφαία εταιρεία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Αν και η αξία του Βitcoin είναι πλέον -τεχνικά- υποτιμημένη σε σχέση με την αξία στην αγορά, αυτή η εξέλιξη αντανακλά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα των τιμών και όχι κάποια θεμελιώδη αδυναμία στον ισολογισμό ή στο επιχειρηματικό μοντέλο της Strategy.

Με τη μετοχή της εταιρείας να διαπραγματεύεται κοντά ή κάτω από την αξία των συμμετοχών της σε Βitcoin, η έκδοση νέων μετοχών γίνεται λιγότερο ελκυστική. να σημειωθεί ότι αυτή η δυναμική επηρεάζει τις επιλογές ανάπτυξης και όχι την οικονομική ασφάλεια. Η Strategy δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, απαιτήσεις κάλυψης ή πίεση αναγκαστικής πώλησης ως αποτέλεσμα της πτώσης του Βitcoin.

Οι μετατρέψιμες δανειακές υποχρεώσεις της Strategy είναι μακροπρόθεσμες, με λήξεις μακράς διαρκείας. Γεγονός που παρέχει σημαντική ευελιξία στην εταιρεία και της δίνει χρόνο για να διαχειριστεί τις υποχρεώσεις της χωρίς να αναγκαστεί να πουλήσει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ενώ η αγορά δεν πάει καλά.

Η Strategy παραμένει η εταιρική οντότητα με τα περισσότερα Βitcoin στην κατοχή της και συνεχίζει να λειτουργεί με μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Η κεφαλαιακή της δομή και το προφίλ λήξης των χρεών της υποδηλώνουν ότι η έκθεση της σε Βitcoin δεν είναι άμεσος χρηματοοικονομικός κίνδυνος.

Το sell off των περιουσιακών στοιχείων υψηλού κινδύνου

Η πορεία της τιμής του Bitcoin τις τελευταίες μέρες έδειξε για άλλη μια φορά τη σκληρή πραγματικότητα της αγοράς των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς δοκιμάστηκε σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από τα τέλη του 2024, πριν σημειώσει μια μικρή ανάκαμψη. Μετά από την κατρακύλα που οδήγησε το Bitcoin σε χαμηλά επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί εδώ και χρόνια, οι επενδυτές είδαν έντονη μεταβλητότητα που επεκτάθηκε στις μετοχές που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα και στο ευρύτερο κλίμα της αγοράς. Η υποχώρηση του δημοφιλέστερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο ήταν απόρροια και ενός συνδυασμού μακροοικονομικών παραγόντων, από τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική έως την επενδυτική διάθεση για λιγότερο ρίσκο. Οι σκεπτικιστές απέναντι στο Βitcoin είπαν πως η πτώση του κρυπονομίσματος αποδεικνύει την αναξιοπιστία του ως αποθεματικού αξίας, ενώ οι αναλυτές επισήμαναν ποια είναι τα βασικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης που διακυβεύονται.

Παρά τον βραχυπρόθεσμο θόρυβο, οι επενδυτές με long θέση και οι θεσμικοί διαχειριστές υποστήριξαν ότι το Bitcoin παραμένει ένα θεμελιώδες ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο, η πορεία της τιμής του οποίου καθορίζεται από την έλλειψη προσφοράς και την υιοθέτησή του από θεσμικούς φορείς. Οι έμπειρες φωνές στον χώρο τόνισαν ότι οι πτωτικές τάσεις είναι εγγενείς στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και ότι η αξιοποίηση της μεταβλητότητας ξεχωρίζει τους νικητές με την πάροδο του χρόνου. Η πρόσφατη εξέλιξη της τιμής του Bitcoin ενίσχυσε την ανάγκη για πειθαρχία και όχι για αντιδραστικές κινήσεις εκ μέρους των επενδυτών.

Το Bitcoin έχει υποχωρήσει, αλλά σίγουρα δεν έχει τελειώσει.

Forbes