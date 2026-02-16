Των Alex Knapp και Michael Noer

Η καινοτομία είναι το “λιπαντικό” της οικονομικής μηχανής, η σπίθα που διατηρεί ζωντανό τον πολιτισμό και βασικό χαρακτηριστικό σχεδόν κάθε δισεκατομμυριούχου. Για τους επόμενους 12 μήνες το Forbes θα δημοσιεύει λίστες και εκθέσεις στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ και ξεκινά παρουσιάζοντας τους άνδρες και τις γυναίκες που ενσαρκώνουν καλύτερα αυτό το δημιουργικό πνεύμα. Όλοι τους ακολουθούν το πρότυπο του κατ’ εξοχήν Αμερικανού καινοτόμου, του Τόμας Έντισον. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απλώς εφευρέτες, αλλά ηγέτες που φέρνουν τις καινοτομίες τους στην αγορά, μεταμορφώνοντας ολόκληρους κλάδους και δημιουργώντας νέους.



Για να προσδιορίσουμε τους 250 κορυφαίους εν ζωή καινοτόμους πρώτα αξιοποιήσαμε την εμπειρογνωμοσύνη των δημοσιογράφων του Forbes, οι οποίοι πρότειναν περίπου χίλιους υποψηφίους. Υποβάλαμε αυτά τα ονόματα σε μια επιτροπή κριτών παγκόσμιας κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των Jim Breyer, ιδρυτή της Breyer Capital, της δημοσιογράφου για θέματα τεχνολογίας Kara Swisher και της ειδικής σε θέματα καινοτομίας Rita McGrath, που τους βαθμολόγησαν με βάση τη δημιουργικότητα, την ευρύτητα, την εμπλοκή, τη ριζοσπαστικότητα και τον εμπορικό αντίκτυπο. Στη συνέχεια, υποβάλαμε τα αποτελέσματα στην πιο επαναστατική καινοτομία της εποχής μας: την τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας από το ChatGPT και το Gemini να τα αξιολογήσουν με βάση τα ίδια κριτήρια. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, οι συντάκτες του Forbes καθόρισαν την τελική κατάταξη.

Η πρόοδος, αναπόσπαστο κομμάτι της καινοτομίας, συνεχίζεται. Πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη του Forbes αποτελείται από γυναίκες και άτομα διαφορετικής φυλετικής καταγωγής. Αριθμός πολύ μεγαλύτερος από ό,τι θα ήταν, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, πριν από 50 χρόνια, στην 200ή επέτειο από την ίδρυση των ΗΠΑ, και σίγουρα μικρότερος από ό,τι θα είναι στην 300ή επέτειο. Το κεφάλαιο κυνηγά το ταλέντο, όπου και αν αυτό βρίσκεται. Όλοι οι άνθρωποι που περιλαμβάνονται στην κατάταξη είναι Αμερικανοί πολίτες, αν και πολλοί δεν γεννήθηκαν με αυτή την ιδιότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα μεταναστών, και αυτή η λίστα το αποτυπώνει από την κορυφή κιόλας.

Η λίστα

1. Elon Musk

Tesla. SpaceX. Neuralink. xAI. The Boring Company. Ο Musk είναι ο μόνος άνθρωπος στην ιστορία που έχει ιδρύσει (ή αναπτύξει από το μηδέν) πέντε εταιρείες, καθεμία με αξία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθεμία σε διαφορετικό κλάδο.

2. Jeff Bezos

Πρώτα συντάραξε τον κλάδο των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ και έπειτα πρωτοστάτησε στον τομέα του cloud computing με την Amazon Web Services. Τώρα βοηθά τη NASA να επιστρέψει στη Σελήνη με την Blue Origin και κατασκευάζει συστήματα παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης στην Prometheus.

3. Bill Gates

Δεν αρκέστηκε στην επανάσταση των PC και στην κυριαρχία της Microsoft (Word, Excel, PowerPoint), και σε ηλικία 50 ετών ο Gates ανακαλύψε ξανά τον εαυτό του ως φιλάνθρωπο που βοήθησε στην εξάλειψη της πολιομυελίτιδας από την Ινδία.

4. George Lucas

Ένας από τους ιδρυτές των σύγχρονων blockbuster, ο Lucas έφερε επανάσταση στο merchandising των ταινιών. Μέσω της εταιρείας ειδικών εφέ Industrial Light & Magic και της εταιρείας ήχου THX, πούλησε τα “όπλα” του και σε άλλους κινηματογραφιστές.

5. Jensen Huang

Επί χρόνια, η Nvidia κατασκεύαζε γραφικά που έκαναν τα video games πιο όμορφα. Ο Huang μετέτρεψε αυτήν τη μικρή επιχείρηση σε μια οικονομία τεχνητής νοημοσύνης αξίας 187 δισ. δολαρίων (έσοδα των τελευταίων 12 μηνών), χάρη στην έγκαιρη επένδυσή του στον παράλληλο υπολογισμό.

6. Sam Altman

Ως διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, ο 40χρονος δισεκατομμυριούχος έφερε στο προσκήνιο το ChatGPT, καθιστώντας την τεχνητή νοημοσύνη mainstream και δημιουργώντας έναν κολοσσό αξίας 500 δισ. δολαρίων. Ως νέος πατέρας —με ένα δεύτερο μωρό να είναι “καθ’ οδόν”— χτίζει τον κόσμο στον οποίο θα ζήσουν τα παιδιά του μια μέρα.

7. Phil Knight

Ο συνιδρυτής της Nike έφερε επανάσταση στον σχεδιασμό και στην παραγωγή των παπουτσιών για τρέξιμο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δημιούργησε την καλύτερη μηχανή μάρκετινγκ στον κόσμο, με την υποστήριξη των μεγαλύτερων αθλητών του πλανήτη.

8. Martine Rothblatt

Η δημιουργός του δορυφορικού ραδιοφώνου SiriusXM. Η δεύτερη καριέρα της Rothblatt, με έμφαση στη βιοτεχνολογία, είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή: η United Therapeutics, την οποία ίδρυσε το 1996, παρήγαγε φάρμακα που βοήθησαν να σωθεί η ζωή της κόρης της και τώρα αναπτύσσει γενετικά τροποποιημένα όργανα χοίρων για μεταμόσχευση σε ανθρώπους.

9. Ted Turner

Στη δεκαετία του 1980, ο Turner δημιούργησε τον πρώτο “σούπερ-σταθμό” της καλωδιακής τηλεόρασης, το TBS της Ατλάντα. Έπειτα, δημιούργησε την 24ωρη μετάδοση ειδήσεων με το CNN, πριν ξανακάνει δημοφιλείς τις κλασικές ταινίες μέσω του TCM.

10. Vinod Khosla

Η Sun Microsystems, με συνιδρυτή τον Khosla, ήταν από τις πρωτοποριακές εταιρείες στα δίκτυα υπολογιστών. Ο Κhosla εξελίχθηκε σε έναν θρυλικό επενδυτή, που στοιχημάτισε από πολύ νωρίς σε περίπλοκες τεχνολογίες που δημιούργησαν κολοσσούς όπως οι Square, DoorDash και OpenAI.

11. Larry Page

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Google δημιούργησε τον αλγόριθμο αναζήτησης που άλλαξε τα πάντα.

12. Sergey Brin

Ο έτερος συνιδρυτής της Google βρίσκεται τώρα πίσω από την Alphabet, όπου καθοδηγεί τη στρατηγική της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

13. Reed Hastings

Πόσα χρόνια έχετε να επισκεφθείτε βιντεοκλάμπ; Γι’ αυτό ευθύνεται το Netflix.

14. Marc Andreessen

Ο συνιδρυτής της Netscape δημιούργησε τη μεγαλύτερη εταιρεία venture capital της Silicon Valley.

15. Larry Ellison

Δημιούργησε την αυτοκρατορία της Oracle και τώρα χρηματοδοτεί τα μεγαλεπήβολα σχέδια του γιου του στον τομέα των ΜΜΕ.

16. Judy Faulkner

Κωδικοποίησε το σύστημα ηλεκτρονικών αρχείων περίθαλψης και υγείας.

17. Jim Sinegal

Πρωτοπόρησε στη λιανική πώληση λειτουργώντας μια αλυσίδα συλλόγων αποθήκης με την Costco.

18. Michael Bloomberg

Μεταμόρφωσε τα δεδομένα της Wall Street σε terminals για τους traders και μετά δημιούργησε μια αυτοκρατορία ΜΜΕ.

19. Michael Milken

Ανέπτυξε την αγορά για υψηλής απόδοσης “junk” ομόλογα, τροφοδοτώντας τη φρενίτιδα των LBO τη δεκαετία του 1980.

20. Diane Greene

Η εταιρεία της κατασκεύασε εικονικούς υπολογιστές, ανοίγοντας τον δρόμο για το cloud.

21. Andrew Viterbi

Ο συνιδρυτής της Qualcomm δημιούργησε τον αλγόριθμο που κάνει το τηλέφωνό σας να λειτουργεί.

22. Brian Chesky

Συντάραξε την αμερικανική ξενοδοχειακή βιομηχανία με την Airbnb.

23. Judy Estrin

Εφηύρε διαφορετικούς τύπους δικτύων, βάζοντας το “inter” στο internet.

24. Thomas Peterffy

Μηχανογράφησε τη Wall Street με αυτοματοποιημένες συναλλαγές.

25. Fred Moll

Ο πατέρας της ρομποτικής χειρουργικής.

26. Henry Samueli – Broadcom (ημιαγωγοί / broadband chips)

27. Bob Metcalfe – 3Com (δικτύωση / Ethernet)

28. Marc Benioff – Salesforce (software-as-a-service / cloud λογισμικό)

29. Steven Spielberg – DreamWorks (κινηματογράφος / ψυχαγωγία)

30. Howard Schultz – Starbucks (αλυσίδα καφέ / εστίαση)

31. Henry Kravis – KKR (private equity / LBO)

32. Noubar Afeyan – Moderna (βιοτεχνολογία / life sciences)

33. Palmer Luckey – Oculus (εικονική πραγματικότητα / Άμυνα & AI)

34. Harry Stine – Stine Seed Company (αγροβιοτεχνολογία / σπόροι σόγιας)

35. Warren Buffett – Berkshire Hathaway (επενδύσεις / value investing)

36. Rupert Murdoch – News Corp (ΜΜΕ / εκδόσεις)

37. Mark Zuckerberg – Facebook (κοινωνικά δίκτυα / τεχνολογία)

38. George Roberts – KKR (private equity)

39. Robert Langer – Moderna (βιοτεχνολογία / φαρμακευτική έρευνα)

40. Ken Griffin – Citadel (hedge fund / χρηματοοικονομικές αγορές)

41. Leroy Hood – Institute for Systems Biology (βιοτεχνολογία / γονιδιωματική)

42. Charles Schwab – Charles Schwab Corporation (χρηματιστηριακές υπηρεσίες / retail investing)

43. Ed Catmull – Pixar (animation / κινηματογραφική τεχνολογία)

44. Rodney Brooks – iRobot (ρομποτική)

45. Carl June – University of Pennsylvania (βιοϊατρική έρευνα / ανοσοθεραπεία)

46. Rich Fairbank – Capital One (τραπεζικές υπηρεσίες / πιστωτικές κάρτες)

47. Jim Clark – Netscape (internet / web technology)

48. Phillip Sharp – Biogen (βιοτεχνολογία / φαρμακευτική)

49. Peter Thiel – PayPal (τεχνολογία / fintech & venture capital)

50. Steve Wozniak – Apple (υπολογιστές / τεχνολογία)

51. Paul Mockapetris – (Domain Name System / υποδομές internet)

52. Dennis Slamon – Genentech (βιοτεχνολογία / στοχευμένες θεραπείες καρκίνου)

53. Hamdi Ulukaya – Chobani (βιομηχανία τροφίμων / γαλακτοκομικά)

54. Arthur Blank – Home Depot (λιανεμπόριο)

55. Tom Mueller – SpaceX (αεροδιαστημική / πυραυλική τεχνολογία)

56. H. Michael Shepard – Genentech (βιοτεχνολογία / ογκολογία)

57. Martin Cooper – Motorola (τηλεπικοινωνίες / κινητή τηλεφωνία)

58. David Shaw – D. E. Shaw & Co. (hedge fund)

59. Michael Dell – Dell Technologies (υπολογιστές / hardware)

60. Leonard Kleinrock – UCLA (internet)

61. Craig Venter – Celera Genomics (γονιδιωματική / βιοτεχνολογία)

62. Lewis Ranieri – Salomon Brothers (χρηματοοικονομικά)

63. JB Straubel – Tesla (ηλεκτρικά οχήματα / μπαταρίες)

64. Jeff Yass – Susquehanna International Group (trading / χρηματοοικονομικά)

65. Robert Weinberg – MIT (ογκολογία / γενετική έρευνα)

66. Dean Kamen – DEKA Research & Development (εφευρέσεις / ιατρική τεχνολογία)

67. Marvin Caruthers – Amgen (βιοτεχνολογία)

68. Reid Hoffman – LinkedIn (κοινωνικό δίκτυο / επαγγελματική δικτύωση)

69. Chuck Hull – 3D Systems (3D printing / βιομηχανική τεχνολογία)

70. Therese Tucker – BlackLine (λογισμικό / corporate accounting automation)

71. Vlad Tenev – Robinhood (fintech / online trading)

72. Fred Luddy – ServiceNow (enterprise software / IT automation)

73. Paul Graham – Y Combinator (venture capital)

74. Min Kao – Garmin (GPS / consumer electronics)

75. George Church – Harvard University (γονιδιακή θεραπεία / βιοτεχνολογία)

76. Alexander Karp – Palantir Technologies (big data / analytics)

77. Max Levchin – Affirm (fintech / online πληρωμές)

78. Feng Zhang – Broad Institute

79. James Goodnight – SAS Institute (επιστημονικά data / analytics software)

80. Jan Koum – WhatsApp (messaging)

81. Larry Fink – BlackRock (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων / επενδύσεις)

82. David Geffen – DreamWorks (μουσική & κινηματογράφος)

83. Peggy Cherng – Panda Express (εστίαση / fast food)

84. Jennifer Doudna – University of California Berkeley (CRISPR / βιοτεχνολογία)

85. Charles Ergen – Dish Network (δορυφορική τηλεόραση / τηλεπικοινωνίες)

86. Tom Monaghan – Domino’s (εστίαση / delivery)

87. Sandy Lerner – Cisco Systems (δικτύωση / routers)

88. David Baker – University of Washington (βιοτεχνολογία)

89. George Kurtz – CrowdStrike (κυβερνοασφάλεια)

90. Leonard Adleman – RSA Security (κρυπτογραφία / κυβερνοασφάλεια)

91. Fei-Fei Li – Stanford University (τεχνητή νοημοσύνη)

92. Robert Johnson – Black Entertainment Television (media / τηλεοπτικό δίκτυο)

93. Jack Dorsey – Twitter (social media / fintech)

94. Stephen Schwarzman – Blackstone (private equity)

95. John Mackey – Whole Foods Market (λιανεμπόριο τροφίμων)

96. Oprah Winfrey – Harpo Productions (media / τηλεοπτική παραγωγή)

97. Dario Amodei – Anthropic (τεχνητή νοημοσύνη)

98. Kevin Systrom – Instagram (social media)

99. Eric Swanson – Scantron (ιατρική τεχνολογία)

100. Madonna Ciccone – Maverick Records (μουσική βιομηχανία)

101. Adrian Krainer – Cold Spring Harbor Laboratory (γενετική / RNA θεραπευτική)

102. John Morris – Bass Pro Shops (λιανεμπόριο)

103. Lorne Michaels – Saturday Night Live (τηλεόραση / ψυχαγωγία)

104. James Allison – MD Anderson Cancer Center (ανοσοθεραπεία / ογκολογία)

105. Temple Grandin – Colorado State University (κτηνοτροφία)

106. Jeffery Kelly – FoldRx Pharmaceuticals (βιοτεχνολογία / πρωτεϊνικές θεραπείες)

107. Ray Kurzweil – Kurzweil Computer Products (τεχνητή νοημοσύνη / αναγνώριση κειμένου)

108. Napoleone Ferrara – Genentech (βιοτεχνολογία / αντικαρκινικές θεραπείες)

109. Patrick Brown – Impossible Foods (βιοτεχνολογία τροφίμων)

110. Kam Ghaffarian – Intuitive Machines (αεροδιαστημική / διαστημικές αποστολές)

111. James Fujimoto – MIT (ιατρική απεικόνιση / laser τεχνολογία)

112. Carolyn Bertozzi – Stanford University (χημεία / βιοτεχνολογία)

113. Brian Druker – Oregon Health & Science University (ογκολογία)

114. Jeffrey Friedman – Rockefeller University (ενδοκρινολογία / παχυσαρκία)

115. Frances Arnold – California Institute of Technology (βιομηχανική βιοτεχνολογία)

116. Thomas Frist Jr. – HCA Healthcare (υγεία / νοσοκομεία)

117. Jack Dangermond – Esri (GIS / γεωτεχνικό λογισμικό)

118. Arthur Rock – Apple (venture capital / τεχνολογία)

119. Pierre Omidyar – eBay (e-commerce)

120. David Duffield – Workday (software / HR tech)

121. Harold Hamm – Continental Resources (ενέργεια / πετρέλαιο & fracking)

122. Gabe Newell – Valve Corporation (video games)

123. Sandy Weill – Citigroup (τραπεζικές υπηρεσίες / χρηματοοικονομικά)

124. Jerry Yang – Yahoo (internet / τεχνολογία)

125. Tim Sweeney – Epic Games (video games)

126. Bill Gross – PIMCO (ομόλογα / διαχείριση περιουσιακών στοιχείων)

127. Suma Krishnan – Krystal Biotech (γονιδιακή θεραπεία / δερματολογία)

128. Jay Chaudhry – Zscaler (κυβερνοασφάλεια)

129. Eric Fossum – Dartmouth College (ημιαγωγοί)

130. David Baszucki – Roblox (gaming)

131. Daniel Gilbert – Quicken Loans (fintech / στεγαστικά δάνεια)

132. Patrick Soon-Shiong – Abraxis BioScience (βιοτεχνολογία)

133. Dan Shugar – Nextracker (ηλιακή ενέργεια)

134. Brad Jacobs – XPO Logistics (logistics / μεταφορές)

135. Eric Yuan – Zoom Video Communications (video conferencing / SaaS)

136. Walter Gilbert – Biogen (βιοτεχνολογία)

137. Stanley Lapidus – Exact Sciences (ιατρική διάγνωση)

138. Michael Welsh – University of Iowa (γενετική / κυστική ίνωση)

139. Craig Mello – University of Massachusetts Medical School (RNA interference)

140. Mark Cuban – Broadcast.com (streaming / λιανική φαρμακευτική)

141. Israel Englander – Millennium Management (hedge fund)

142. Jony Ive – Apple (βιομηχανικός σχεδιασμός / τεχνολογία)

143. Craig Newmark – Craigslist (online classifieds)

144. Eric Smidt – Harbor Freight (λιανεμπόριο εργαλείων)

145. Tony Xu – DoorDash (delivery / logistics)

146. William Kaelin – Harvard University (ογκολογία / κυτταρικός μεταβολισμός)

147. Dustin Moskovitz – Asana (software)

148. Robert Pera – Ubiquiti (τηλεπικοινωνίες / networking)

149. Tony Fadell – Nest Labs (smart home / consumer electronics)

150. Brian Armstrong – Coinbase (κρυπτονομίσματα / fintech)

151. John Tu – Kingston Technology (hardware / μνήμη RAM)

152. David Sun – Kingston Technology (hardware / μνήμη RAM)

153. Barry Diller – Expedia Group (media & online ταξιδιωτικές υπηρεσίες)

154. Xiaowei Zhuang – Harvard University (βιοϊατρική απεικόνιση / βιοτεχνολογία)

155. Neha Narkhede – Confluent (υποδομές data / cloud)

156. Carl Icahn – Icahn Enterprises (επενδύσεις)

157. Bill Franke – Indigo Partners (αερομεταφορές / private equity)

158. Mitchell Hashimoto – HashiCorp (υποδομές cloud)

159. Timothy Springer – Moderna (ανοσολογία / βιοτεχνολογία)

160. Daphne Koller – Coursera (online παιδεία)

161. Sangeeta Bhatia – MIT (βιοϊατρική μηχανική)

162. Mitch Kapor – Lotus Development Corporation (λογισμικό / venture capital)

163. Sheila Johnson – Black Entertainment Television (media)

164. Yann LeCun – Meta (τεχνητή νοημοσύνη)

165. Andrew Ng – Google (τεχνητή νοημοσύνη)

166. Zach Perret – Plaid (υποδομές fintech)

167. Nina Vaca – Pinnacle Group (IT staffing / υπηρεσίες τεχνολογίας)

168. Drew Weissman – University of Pennsylvania (mRNA / ανοσολογία)

169. Katalin Karikó – BioNTech (mRNA / βιοτεχνολογία)

170. Jay Adelson – Equinix (data centers / υποδομές internet)

171. Len Bosack – Cisco Systems (δικτύωση)

172. Jeff Hawkins – Palm Computing (mobile computing)

173. Lonnie Johnson – NASA (ενέργεια / εφευρέσεις)

174. Jed McCaleb – Mt. Gox (κρυπτονομίσματα / τεχνολογία διαστήματος)

175. Andrew Weinreich – SixDegrees.com (social networking / apps)

176. Whitney Wolfe Herd – Bumble (online dating / social apps)

177. Aman Narang – Toast (τεχνολογία εστίασης / fintech)

178. Fred Ramsdell – Sangamo Therapeutics (γενετική / ανοσολογία)

179. Thomas Südhof – Stanford University (νευροεπιστήμη / βιοτεχνολογία)

180. Adam Foroughi – AppLovin (AI)

181. Brian Kobilka – Stanford University (φαρμακολογία / βιοτεχνολογία)

182. David Walt – Illumina (γονιδιωματική)

183. Baiju Bhatt – Robinhood (fintech)

184. Steve Cohen – Point72 Asset Management (hedge fund / επενδύσεις)

185. Howard Marks – Oaktree Capital Management (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων)

186. Brian Acton – Signal (secure messaging)

187. Yet-Ming Chiang – MIT (καθαρή ενέργεια)

188. Peter Diamandis – XPRIZE (διαστημική καινοτομία)

189. Ray Ozzie – Microsoft (cloud computing)

190. Shonda Rhimes – Shondaland (τηλεοπτική παραγωγή / media)

191. James Park – Fitbit (τεχνολογία υγείας)

192. Ralph Lauren – Ralph Lauren Corporation (μόδα)

193. Lewis Cantley – Weill Cornell Medicine (ογκολογία / μεταβολισμός)

194. Kate Ryder – Maven Clinic (τηλεϊατρική)

195. David Booth – Dimensional Fund Advisors (διαχείριση περιουσιακών στοιχειών / επενδυσεις)

196. Edwin Chen – Surge AI (AI εκπαίδευση / data labeling)

197. Kevin Plank – Under Armour (αθλητική ένδυση)

198. RJ Scaringe – Rivian (ηλεκτρικά οχήματα)

199. Sara Blakely – Spanx (ένδυση)

200. Alexandr Wang – Scale AI (τεχνητή νοημοσύνη)

201. Bran Ferren – Applied Minds (μηχανική / καινοτομία)

202. Shan Sinha – Doccla (τεχνολογία υγείας)

203. Robert Lefkowitz – Septerna (βιοτεχνολογία / φαρμακευτική έρευνα)

204. Jack Szostak – Harvard Medical School (βιοτεχνολογία / καρδιολογία)

205. Katrina Lake – Stitch Fix (e-commerce / τεχνολογία μόδας)

206. John Schiller – National Cancer Institute (εμβόλια / ογκολογία)

207. Moungi Bawendi – MIT (νανοτεχνολογία)

208. Billie Jean King – Women’s Tennis Association (επαγγελματικός αθλητισμός)

209. Shahid Khan – Flex-N-Gate (αυτοκινητοβιομηχανία / μεταποίηση)

210. Yvon Chouinard – Patagonia (ένδυση)

211. Kay Koplovitz – USA Network (media / καλωδιακή τηλεόραση)

212. Hamid Moghadam – Prologis (logistics / real estate)

213. Daniela Amodei – Anthropic (τεχνητή νοημοσύνη)

214. Michael Sabel – Venture Global LNG (ενέργεια / LNG)

215. David Steward – World Wide Technology (IT εφοδιαστική αλυσίδα / υπηρεσίες τεχνολογίας)

216. Evan Spiegel – Snap (social media)

217. Luis von Ahn – Duolingo (εκμάθηση γλωσσών)

218. Kris Jenner – Keeping Up with the Kardashians (media / ψυχαγωγία)

219. Thai Lee – SHI International (IT / εφοδιαστική αλυσίδα)

220. Dan Bricklin – VisiCalc (λογισμικό)

221. Paul Judge – Pindrop (κυβερνοασφάλεια)

222. John Carmack – id Software (3D γραφικά / video games)

223. Jerry Jones – Dallas Cowboys (αθλητισμός)

224. Mira Murati – OpenAI (τεχνητή νοημοσύνη)

225. Jimmy Chen – Propel (fintech)

226. Tyler Perry – Tyler Perry Studios (κινηματογράφος / τηλεοπτικές παραγωγές)

227. Doris Fisher – Gap (λιανεμπόριο ένδυσης)

228. Chad Hurley – YouTube (online video / media)

229. Rick Kittles – African Ancestry (γενετική / ancestry testing)

230. Naval Ravikant – AngelList (venture capital / startups)

231. Hugh McColl – Bank of America (τραπεζικές υπηρεσίες)

232. Cathie Wood – ARK Invest (ETF / επενδύσεις)

233. Jim Koch – Boston Beer Company (ζυθοποιία)

234. Lynn Jurich – Sunrun (ηλιακή ενέργεια)

235. Shiv Rao – Abridge (υγεία, AI)

236. Chris Larsen – Ripple (blockchain / fintech)

237. Donna Dubinsky – Palm Computing (mobile computing)

238. Shivani Siroya – Tala (fintech)

239. Janice Bryant Howroyd – ActOne Group (λύσεις για εργατικό δυναμικό)

240. Peter Lynch – Fidelity Investments (επενδύσεις)

241. Limor Fried – Adafruit Industries (open-source hardware)

242. Roberta Williams – Sierra On-Line (video games)

243. Michael Rosbash – Brandeis University (βιολογία)

244. Caterina Fake – Flickr (web 2.0 / social media)

245. Calvin Klein – Calvin Klein Inc. (μόδα)

246. Lisa Lindahl – Jogbra (αθλητική ένδυση)

247. Ryan Petersen – Flexport (logistics )

248. Robert Rodriguez – Troublemaker Studios (κινηματογράφος / ψηφιακές παραγωγές)

249. Marian Croak – AT&T (τηλεπικοινωνίες)

250. Taylor Swift – (μουσική βιομηχανία)

Forbes