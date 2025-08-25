Η φετινή τουριστική σεζόν έφερε αριθμούς-ρεκόρ και η «πίττα» του κυπριακού τουρισμού μοιάζει πιο μεγάλη από ποτέ. Το πρόβλημα; Όσο μεγαλώνει η πίττα, τόσο αυξάνονται και οι διεκδικητές. Οι ξενοδόχοι ζητούν στήριξη για να κρατήσουν τις τιμές ανταγωνιστικές, οι αεροπορικές περισσότερες διευκολύνσεις, οι ιδιοκτήτες βραχυχρόνιας μίσθωσης μεγαλύτερη ελευθερία, ενώ οι τοπικές αρχές μετρούν έσοδα από ξαπλώστρες και παραλίες.

Όλοι θέλουν μεγαλύτερο κομμάτι για τον εαυτό τους. Στην εξίσωση, όμως, υπάρχουν και οι εργαζόμενοι: σερβιτόροι, καμαριέρες, μάγειρες, οδηγοί, που κρατούν όρθια τη βιομηχανία. Με μισθούς που συχνά δεν συμβαδίζουν με τα ρεκόρ αφίξεων και ωράρια που θυμίζουν μαραθώνιο, και αυτοί ζητούν το μερίδιο που τους αναλογεί. Η κυβέρνηση καλείται να μοιράσει την πίττα δίκαια, σε ένα τραπέζι που ολοένα και μεγαλώνει, αλλά πάντα φαίνεται στενόχωρο όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού.

ΠΡΟΚΕ