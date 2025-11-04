Δήλωσε στην Επιτροπή Οικονομικών ο Γενικός Εισαγγελέας ότι, όσον αφορά στα €67 εκατ. που ζήτησε πίσω η Κομισιόν για το τερματικό στο Βασιλικό, ενδεχομένως να υπάρχει θέμα αναλογικότητας, ίσως να μην έπρεπε να ζητηθεί ολόκληρο το ποσό ή και καθόλου. Αυτό είναι άποψη και κανένα πρόβλημα. Πρόσθεσε όμως ότι «σύντομα θα ληφθούν αποφάσεις».

Ναι, κάντε πως βιάζεστε κ. Γενικέ και άλλοι αρμόδιοι, διότι η επιστολή από τον CINEA εστάλη στις 23/9/25 και μέσω αυτής ζητείται η επιστροφή των χρημάτων μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2025. Την Τετάρτη έχουν 5 και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, κύριοι. Αν μη τι άλλο στείλτε μια επιστολή να ενημερώσετε πως είναι στον δρόμο τα λεφτά ή θα διευθευτηθεί η οφειλή μέσω συμφωφισμού με άλλ αχρήματα που είναι να πάρουμε από την ΕΕ. Μόνο μην αδιαφορήσετε πάλι…

ΧΡΥΜΑ