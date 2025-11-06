Η Λάρνακα αναδεικνύεται φέτος σε πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού σκακιού, καθώς θα φιλοξενήσει το 9ο Ευρωπαϊκό Ομαδικό Πρωτάθλημα Μικρών Κρατών (European Small Nations Team Chess Championship) από τις 14 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Σκακιστικής Ένωσης (European Chess Union – ECU) και της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΚΥ.Σ.Ο.), συγκεντρώνοντας εθνικές ομάδες από όλες τις μικρές ευρωπαϊκές χώρες.

Το Sun Hall Hotel στο επίκεντρο της δράσης

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Sun Hall Hotel, στην παραλία Φοινικούδες, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και θέα στη θάλασσα, προσφέροντας ιδανικό περιβάλλον για μια κορυφαία διεθνή αθλητική διοργάνωση.

Στόχος: προώθηση του σκακιού και ενίσχυση συνεργασιών

Σύμφωνα με την Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία, στόχος της διοργάνωσης είναι η προώθηση του σκακιού στις μικρές ευρωπαϊκές χώρες, η ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ομοσπονδιών και η ανάδειξη της Κύπρου ως κέντρου αθλητικού και πνευματικού τουρισμού.

Οφέλη για την πόλη και τη χώρα

Το πρωτάθλημα αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες, σκακιστές, προπονητές και συνοδούς από όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας την τουριστική προβολή της Λάρνακας και της Κύπρου σε διεθνές επίπεδο.

📅 Ημερομηνίες διεξαγωγής: 14–23 Νοεμβρίου 2025

📍 Τοποθεσία: Sun Hall Hotel, Φοινικούδες – Λάρνακα

🏛 Διοργάνωση: European Chess Union (ECU) & Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.)