Τα εγκαίνια της έκθεσης αφιερωμένης στη Jella Lepman, ιδρύτριας του International Board on Books for Young People (IBBY), πραγματοποιήθηκαν στις 13 Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εγκαινιάζοντας μια σειρά δράσεων για την προώθηση της φιλαναγνωσίας. Η έκθεση με τίτλο “Ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά – Τα βιβλία ως γέφυρες”, η οποία ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός Ιταλίας, φιλοξενείται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου σε συνεργασία με την IBBY Ιταλίας.

Στην τελετή παρέστησαν η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Έλενα Περικλέους και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης. Μετά τα εγκαίνια, ο Χαράλαμπος Δημητρίου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της IBBY, ξενάγησε τους επισκέπτες παρουσιάζοντας το έργο και το όραμα της Lepman, η οποία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο προώθησε τα παιδικά βιβλία ως μέσα ειρήνης και συμφιλίωσης. Η έκθεση περιλαμβάνει εικονογραφημένες αφηγήσεις και έργα καταξιωμένων δημιουργών που αναδεικνύουν τη ζωή και την κληρονομιά της.

Η διοργάνωση συνδέθηκε άμεσα με το συνέδριο «Φιλαναγνωσίας: Διαδρομές σε Βιβλιοθήκες – Ανακαλύπτω Βιβλία Σωσίβια», που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας, τον ΚΣΠΝΒ, την ΚΕΒΕΠ και τις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων Κύπρου και ΤΕΠΑΚ.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκε ο ρόλος της λογοτεχνίας στην ενδυνάμωση μαθητών και στη δημιουργία ψυχικής ανθεκτικότητας. Εκπαιδευτικοί, βιβλιοθηκονόμοι και συγγραφείς αντάλλαξαν πρακτικές και προσεγγίσεις για την εφαρμογή του προγράμματος «Ανακαλύπτω Βιβλία Σωσίβια», με 16 βιβλιοθήκες και 14 συγγραφείς να συμμετέχουν ενεργά σε παρουσιάσεις και εργαστήρια.

Κατά την έναρξη απηύθυναν χαιρετισμούς η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, ο Πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης, η πρόεδρος του ΚΣΠΝΒ Χριστίνα Χριστοδούλου, η πρόεδρος της ΚΕΒΕΠ Θεοδώρα Πέτρου, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Χριστίνας Αποστόλου Λάκης Αποστόλου και η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου.

Το συνέδριο περιλάμβανε εισηγήσεις για το όραμα και τις προοπτικές του προγράμματος φιλαναγνωσίας, καθώς και βιωματικά εργαστήρια στα οποία παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από βιβλιοθήκες και Κύπριους δημιουργούς. Οι δράσεις ανέδειξαν τη λογοτεχνία ως εργαλείο κοινωνικής συνοχής και καλλιέργειας διαλόγου.

Οι διοργανωτές απηύθυναν ανοικτή πρόσκληση προς το κοινό για επίσκεψη στην έκθεση, η οποία είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά. Παράλληλα, εξέφρασαν ευχαριστίες προς την IBBY Ιταλίας για τη συνεργασία και προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τη στήριξη στις δράσεις προώθησης της αναγνωστικής κουλτούρας στην Κύπρο.