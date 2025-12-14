Μετά από τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν, συμφωνήθηκε τελικά μεταξύ Κυβέρνησης και κομμάτων η βελτίωση των όρων για την κλιμακωτή παραχώρηση φοροεκπτώσεων σε οικογένειες, για τέκνα και φοιτητές.

Συγκεκριμένα, για ένα παιδί και φοιτητή (24 χρόνων για άνδρες και 23 για γυναίκες) η έκπτωση θα είναι €1000. Για δύο παιδιά/ φοιτητές €1250 και για τρία παιδιά και πάνω η έκπτωση θα είναι €1500.

Ένα παράπονο που υποβλήθηκε από γονείς φοιτητών της ιατρικής φαίνεται να έχει βάση και ίσως συζητηθεί ξανά στη Βουλή. Οι γονείς αυτοί υποστηρίζουν πως ενώ οι πλείστες άλλες σπουδές μπορούν να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρν ετών, η ιατρική απαιτεί έξι ή και περισσότερα. Ζητούν, δε, να συνυπολογιστεί αυτό το δεδομένο, ώστε οι φοροεκπτώσεις για φοιτητές της ιατρικής να μην σταματούν στα τέσσερα χρόνια.

