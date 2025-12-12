Μπορεί ακόμη να μην εγκρίθηκαν τα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση, άλλα ήδη οι πολίτες άρχισαν τους υπολογισμούς για τα οφέλη που θα έχουν από την αύξηση του αφορολόγητου στις €22 χιλ. και για τις φορολογικές εκπτώσεις που θα τους παραχωρηθούν για τα παιδιά, τους φοιτητές, τους τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου, κλπ.

Η συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση στα νοικοκυριά φαίνεται να έχει κλειδώσει μετά και τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν την Τρίτη η συμμαχία ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ με τον υπουργό Οικονομικών. Οι συναφείς τροπολογίες που συμφωνήθηκε να καταθέσουν τα κόμματα θα ενσωματωθούν στα κυβερνητικά νομοσχέδια, πριν την τελική ψηφοφορία. Αναμένεται πως το τελικό κείμενο θα διαμορφωθεί ως εξής:

Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22 χιλ. και (νοουμένου ότι πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που παρατίθενται στη συνέχεια του ρεπορτάζ) θα δίνεται επιπλέον παραχώρηση έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα ύψους €1000 για ένα παιδί (ή φοιτητή μέχρι τα 24 ή φοιτήτρια μέχρι τα 23), εξαρτώμενο του φορολογούμενου. Το ίδιο αφορολόγητο και την ίδια έκπτωση δικαιούται και ο άλλος σύζυγος για ένα παιδί ή φοιτητή.

θα δίνεται επιπλέον παραχώρηση έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα ύψους €1000 για ένα παιδί (ή φοιτητή μέχρι τα 24 ή φοιτήτρια μέχρι τα 23), εξαρτώμενο του φορολογούμενου. Το ίδιο αφορολόγητο και την ίδια έκπτωση δικαιούται και ο άλλος σύζυγος για ένα παιδί ή φοιτητή. Για το δεύτερο παιδί (δεύτερο φοιτητή) η έκπτωση θα είναι €1250 και για τρία παιδιά ή φοιτητες και πάνω η έκπτωση θα είναι €1500 για το καθένα, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

(δεύτερο φοιτητή) η έκπτωση θα είναι €1250 και για τρία παιδιά ή φοιτητες και πάνω η έκπτωση θα είναι €1500 για το καθένα, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια. Η έκπτωση που θα παραχωρείται για τους τόκους εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων και ενοικίων για ιδιοκατοίκηση θα είναι €2000 και για πράσινες επενδύσεις στις μόνιμες κατοικίες και για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος €1000.

Εισοδηματικά κριτήρια

Ως προϋπόθεση για να δίνονται οι πιο πάνω εκπτώσεις τίθεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ως εξής:

Για την έκπτωση για ένα παιδί, το ζευγάρι δεν πρέπει να έχει συνολικό εισόδημα (μεικτά) πάνω από €90 χιλ. Για την έκπτωση για δύο τέκνα το συνολικό οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι μέχρι €100 χιλ., για τρία ή τέσσερα τέκνα θα είναι €100 χιλ. και για πέντε τέκνα και πάνω το οικογενειακό εισόδημα θα μπορεί να είναι μέχρι €200 χιλ.

Οι νέες κλίμακες

Επίσης, διαφοροποιούνται οι φορολογικές κλίμακες ως εξής: