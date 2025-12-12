Μπορεί ακόμη να μην εγκρίθηκαν τα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση, άλλα ήδη οι πολίτες άρχισαν τους υπολογισμούς για τα οφέλη που θα έχουν από την αύξηση του αφορολόγητου στις €22 χιλ. και για τις φορολογικές εκπτώσεις που θα τους παραχωρηθούν για τα παιδιά, τους φοιτητές, τους τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου, κλπ.
Η συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση στα νοικοκυριά φαίνεται να έχει κλειδώσει μετά και τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν την Τρίτη η συμμαχία ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ με τον υπουργό Οικονομικών. Οι συναφείς τροπολογίες που συμφωνήθηκε να καταθέσουν τα κόμματα θα ενσωματωθούν στα κυβερνητικά νομοσχέδια, πριν την τελική ψηφοφορία. Αναμένεται πως το τελικό κείμενο θα διαμορφωθεί ως εξής:
- Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22 χιλ. και (νοουμένου ότι πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που παρατίθενται στη συνέχεια του ρεπορτάζ) θα δίνεται επιπλέον παραχώρηση έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα ύψους €1000 για ένα παιδί (ή φοιτητή μέχρι τα 24 ή φοιτήτρια μέχρι τα 23), εξαρτώμενο του φορολογούμενου. Το ίδιο αφορολόγητο και την ίδια έκπτωση δικαιούται και ο άλλος σύζυγος για ένα παιδί ή φοιτητή.
- Για το δεύτερο παιδί (δεύτερο φοιτητή) η έκπτωση θα είναι €1250 και για τρία παιδιά ή φοιτητες και πάνω η έκπτωση θα είναι €1500 για το καθένα, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.
- Η έκπτωση που θα παραχωρείται για τους τόκους εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων και ενοικίων για ιδιοκατοίκηση θα είναι €2000 και για πράσινες επενδύσεις στις μόνιμες κατοικίες και για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος €1000.
Εισοδηματικά κριτήρια
Ως προϋπόθεση για να δίνονται οι πιο πάνω εκπτώσεις τίθεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ως εξής:
- Για την έκπτωση για ένα παιδί, το ζευγάρι δεν πρέπει να έχει συνολικό εισόδημα (μεικτά) πάνω από €90 χιλ. Για την έκπτωση για δύο τέκνα το συνολικό οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι μέχρι €100 χιλ., για τρία ή τέσσερα τέκνα θα είναι €100 χιλ. και για πέντε τέκνα και πάνω το οικογενειακό εισόδημα θα μπορεί να είναι μέχρι €200 χιλ.
Οι νέες κλίμακες
Επίσης, διαφοροποιούνται οι φορολογικές κλίμακες ως εξής:
- Για εισοδήματα από €22.001 μέχρι €32.000 ο φόρος θα είναι 20%.
- Για εισοδήματα από €32.001 μέχρι €42.000 θα αποκόπτεται 25%.
- Ετήσιες απολαβές από €42.001 μέχρι €72.000 θα φορολογούνται με 30%.
- Τα εισοδήματα πέραν των €72.001 θα υπόκεινται σε φορολογία 35%.
-Παραδείγματα φορολόγησης
- Αυτό στην πράξη θα εφαρμοστεί ως εξής: Ο κάθε ένας από τους συζύγους/ συμβίους θα υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση εισοδημάτων. Στη συνέχεια, όμως, οι τεχνοκράτες του Τμήματος Φορολογίας θα συνυπολογίζουν τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/ συμβίων για σκοπούς της παραχώρησης ή όχι επιπρόσθετης φορολογικής έκπτωσης.
Για παράδειγμα, οι εκπτώσεις θα δίνονται ως εξής:
- Οικογένεια με ένα τέκνο και με στεγαστικό δάνειο: Θα υπολογίζεται και για τους δύο φορολογούμενους το σύνολο των εισοδήματων τους. Στη συνέχεια θα αφαιρείται από κάθε ένα σύζυγο/συμβίο ποσό €1000, καθώς και €2000 από τον καθένα για τους τόκους του δανείου. Δηλαδή, ο κάθε ένας φορολογούμενος του ζευγαριού θα λάβει έκπτωση της τάξης των €3 χιλ.
- Οικογένεια με ένα τέκνο που σπουδάζει και έχει στεγαστικό δάνειο. Ο καθένας από τους γονείς θα λαμβάνει έκπτωση €3 χιλ. από το σύνολο του ετήσιου εισοδήματος.
- Οικογένεια με δύο τέκνα που ενοικιάζουν ακίνητο για τη διαμονή τους. Η έκπτωση που θα λάβει ο καθένας φορολογούμενος θα είναι της τάξης των €4250.
- Οικογένεια με δύο τέκνα και ένα φοιτητή και έχουν στεγαστικό δάνειο θα έχουν φορολογικές εκπτώσεις για κάθε γονέα θα είναι €5750.
- Οικογένεια με τρία τέκνα χωρίς δάνειο, θα λάβει έκπτωση κάθε γονέας €3750.
- Οικογένεια με τρία τέκνα που σπουδάζουν και οι φορολογούμενοι έχουν εξυπηρετούμενο στεγαστικό δάνειο, θα λάβει ο καθένας γονιός έκπτωση €5.750, πέραν του αφορολόγητου των 22,000, νοουμένου ότι πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέραμε πιο πάνω.
- Στην περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι, τότε τις φορολογικές εκπτώσεις θα λάβουν και οι δύο, ανεξαρτήτως για το ποιος έχει την επιμέλεια. Επίσης, στην περίπτωση μονογονιού ή χήρας/χήρου, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν διπλάσιες φορολογικές εκπτώσεις, καθώς θα επωφελούνται αυτών που παραχωρούνται σε οικογένεια με δύο γονείς.
Όπως μας λέχθηκε, σε περίπτωση που ένας από τους δύο γονείς/ συμβίους δεν υποβάλει τη δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος, τότε δεν θα είναι δικαιούχοι κανένας από αυτούς για εκπτώσεις, καθώς δεν θα μπορεί να γίνεται σωστός υπολογισμός των οικογενειακών εισοδημάτων.
- Σύμφωνα με αρμόδια πηγή, αφού αφαιρεθεί το αφορολόγητο και οι φορολογικές εκπτώσεις που θα λάβει ο κάθε ένας από τους φορολογούμενους καθώς και των άλλων φορολογικών απαλλαγών που εφαρμόζονται σήμερα, το υπόλοιπο των εισοδημάτων θα φορολογείται στη βάση της φορολογικής κλίμακας στην οποία εμπίπτει.
Πηγή από το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε στον «Φ» ότι λόγω της ψηφιοποίησης των συστημάτων θα γίνεται εύκολα ο υπολογισμός της φορολόγησης. Επιπρόσθετα, αναμένεται να δοθούν και κατευθυντήριες γραμμές στους φορολογούμενους για το νέο τρόπο συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων.