Στον απόηχο των δηλώσεων του Γενικού Ελεγκτή Αντρέα Παπακωνσταντίνου για διερεύνηση μεγάλων ανοικτών ζητημάτων στον τομέα της ενέργειας, περιλαμβανομένης της μικρής διείσδυσης της ΑΗΚ στον χώρο των ΑΠΕ, παρενέβη με ανάρτησή του ο τέως Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης (ΑΛΜΑ), ο οποίος υπενθύμισε κάποια σοβαρά και ύποπτα γεγονότα που προηγήθηκαν αλλά έκανε αναφορά και σε επιστολή του το 2022 με σχετικές καταγγελίες.

Και έχει δίκαιο ο κ. Μιχαηλίδης πως η Ελεγκτική και ο ίδιος ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν στον παραγκωνισμό της ΑΗΚ.

Έγραψε την εβδομάδα που πέρασε ο κ. Μιχαηλίδης, μεταξύ άλλων:

«Στη μαύρη αγορά άδειες για ΑΠΕ. Τις πήραν σχεδόν δωρέαν και τώρα τις πουλούν στην ΑΗΚ σαν χρυσάφι. Ακόμη ένα σκάνδαλο στον τομέα της ενέργειας των Κυβερνήσεων Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ – Χριστοδουλίδη.

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ Γ. Πέτρου μάς είπε ότι η ΑΗΚ διαπραγματεύεται με εταιρείες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει άδειες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, για αγορά των επενδύσεων αυτών, συνολικής ισχύος 100MW.

Στις 14/2/2025 ο Πρόεδρος της ΑΗΚ είπε στην Βουλή ότι αρκετοί ιδιώτες προσέγγισαν την ΑΗΚ για να πωλήσουν τις άδειες τους, ωστόσο, το αντίτιμο που ζητούσαν φτάνει τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Σε μία περίπτωση, ιδιώτης υπέβαλε προσφορά στην ΑΗΚ για πώληση άδειας που κατέχει για 14MW προς 7 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο, όπως συμπλήρωσε ο κ. Πέτρου, το κόστος για τον ιδιώτη – όταν είχε αποκτήσει αυτή την άδεια – κυμαινόταν μεταξύ 30.000 – 50.000 ευρώ.

Γιατί η ΑΗΚ δεν έχει δικές της άδειες και χρειάζεται να αγοράσει από ιδιώτες;

Επειδή η ΡΑΕΚ αρνείτο να τις δώσει άδειες,δήθεν για να προστατεύσει τον ανταγωνισμό. Ως Ελεγκτική Υπηρεσία παρεμβήκαμε μόλις το πληροφορηθήκαμε τον Μάιο του 2022. Κωλυσιέργησαν όσο μπορούσαν».

Και προσθέτει ο Οδυσσέας: «Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, μόλις ανέλαβε, αποφάσισε από τον Μάιο 2023 να μην δέχεται αιτήσεις εκμίσθωσης κρατικής γης για σκοπούς ανάπτυξης ΑΠΕ. Στην απαγόρευση, περιέλαβε και την κρατική ΑΗΚ. Οι ιδιώτες είχαν ήδη πάρει άδειες και έτσι αποκλείστηκε η ΑΗΚ. Ο κ. Πέτρου εξήγησε στις 14/2/2025 ότι η απαγόρευση επιβλήθηκε αφού πρώτα ο ιδιωτικός τομέας κατάφερε να εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, αφήνοντας μηδαμινές εκτάσεις κατάλληλης και προσφερόμενης γης.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, χαρακτήρισε την απαγόρευση ως σκανδαλώδη. Η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ χαρακτήρισε σκάνδαλο την απόφαση της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Με αυτό τον αριστοτεχνικό τρόπο, η ΑΗΚ παραδόθηκε στα δόντια των ιδιωτών που είχαν ήδη άδειες για ΑΠΕ»…