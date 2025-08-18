Ανεπαίσθητες μεταβολές καταγράφουν τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, καθώς οι αγορές παίρνουν «ανάσα» μετά από δύο συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου, που τροφοδοτήθηκαν από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,05% και διαπραγματεύεται στις 44.968,51 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,08% στις 6.444,63 μονάδες και ο Nasdaq χάνει οριακά 0,02% στις 21.618,19 μονάδες.

Η Wall Street είχε κινηθεί ανοδικά τις δύο τελευταίες εβδομάδες, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να σημειώνει ενδοσυνεδριακό ρεκόρ την Παρασκευή. Η δυναμική αυτή αποδόθηκε στις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και στα καλύτερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα, παρά την αβεβαιότητα στο μέτωπο του εμπορίου. Για τον S&P 500 και τον Nasdaq ήταν η τέταρτη εβδομάδα κερδών στις τελευταίες πέντε.

Η υποτονική εικόνα που παρουσιάζει η αμερικανική αγορά έρχεται σε μια εβδομάδα με ιδιαίτερη βαρύτητα: τα αποτελέσματα μεγάλων αμερικανικών λιανεμπορικών αλυσίδων και το ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole. Παράλληλα, οι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με φόντο τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι το Κίεβο πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ανάκτηση της Κριμαίας ή ένταξη στο ΝΑΤΟ, προαναγγέλλοντας όμως πιέσεις για ειρηνευτική συμφωνία με τη Μόσχα.

Η προσοχή στρέφεται στη Walmart, την Home Depot και την Target, των οποίων τα αποτελέσματα θα αποτυπώσουν τον αντίκτυπο της εμπορικής αβεβαιότητας και των πληθωριστικών πιέσεων στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Παράλληλα, τα στοιχεία της περασμένης Παρασκευής έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν ευρύτερα όπως αναμενόταν, ωστόσο το καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε λόγω των εντεινόμενων φόβων για τον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να περιμένουν μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed τον Σεπτέμβριο, αλλά έχουν περιορίσει τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις μέσα στο έτος. Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι οι αμερικανικοί δασμοί δεν έχουν ακόμη περάσει στις τελικές τιμές καταναλωτή, ωστόσο η αδυναμία στην αγορά εργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει τη Fed σε πιο ήπια στάση.

Η αγορά αναμένει ενδείξεις από το συνέδριο της Fed στο Jackson Hole, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 21-23 Αυγούστου, όπου ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ αναμένεται να δώσει μία ευρύτερη εικόνα για την πορεία της οικονομίας και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Στο πεδίο των μετοχών, η Tesla υποχωρεί κατά 0,7% μετά από δημοσίευμα των Times που αποκάλυψε ότι η εταιρεία προσφέρει εκπτώσεις έως και 40% σε μισθωμένα οχήματα στη Βρετανία λόγω μειωμένων πωλήσεων. Αντίθετα, η Novo Nordisk ενισχύεται πάνω από 4% αφού το φάρμακο κατά της παχυσαρκίας Wegovy έλαβε έγκριση από τον FDA για θεραπεία σοβαρής ηπατικής νόσου.

Η UnitedHealth κερδίζει 2,8%, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή άνοδο σχεδόν 12% της προηγούμενης συνεδρίασης. Στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, οι μετοχές των Strategy και Coinbase σημειώνουν πτώση 1% και 1,7% αντίστοιχα, ακολουθώντας την πτώση του Bitcoin κατά 2%.

Η Dayforce «εκτινάσσεται» κατά 25,7% μετά από πληροφορίες ότι η επενδυτική εταιρεία Thoma Bravo βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της. Παράλληλα, η Soho House ενισχύεται κατά 16,3% μετά από αναφορά ότι ομάδα επενδυτών υπό την MCR Hotels ετοιμάζεται να την αποκτήσει και να την αποσύρει από το χρηματιστήριο.

Η Fed θα παραμείνει στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών μέσα στην εβδομάδα, με τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων να αγγίζουν πιθανότητα 85% στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η περίοδος ανακοινώσεων των εταιρικών αποτελεσμάτων. Μέχρι στιγμής, πάνω από το 92% των εταιρειών του δείκτη S&P 500 έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα, με σχεδόν το 82% να ξεπερνά τις προσδοκίες της Wall Street, σύμφωνα με τη FactSet.

