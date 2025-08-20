Η Target, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι ο Μάικλ Φιντέλκε, σημερινός Chief Operating Officer (COO), αναλαμβάνει τα ηνία ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας από τον Φεβρουάριο του 2026.

Ο Φιντέλκε, που βρίσκεται στην εταιρεία σχεδόν δύο δεκαετίες και ξεκίνησε την καριέρα του ως ασκούμενος το 2003, επιλέχθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο για να διαδεχθεί τον Μπράιαν Κορνέλ, ο οποίος μετακινείται στη θέση του εκτελεστικού προέδρου.

Η είδηση, ωστόσο, προκάλεσε αρνητική αντίδραση στις αγορές. Η μετοχή της Target υποχώρησε έως και 11%, καθώς οι επενδυτές είχαν εναποθέσει ελπίδες σε έναν «outsider» που θα έφερνε ριζικές αλλαγές. Ο Φιντέλκε, αν και βαθύς γνώστης της εταιρείας, θεωρείται πως δύσκολα θα διαφοροποιηθεί θεαματικά από την υπάρχουσα στρατηγική.

Η πρόκληση της ανάκαμψης



Η Target βρίσκεται αντιμέτωπη με παρατεταμένη πτώση πωλήσεων και απώλεια μεριδίου αγοράς απέναντι στη Walmart και την Amazon. Ο Φιντέλκε καλείται να αντιστρέψει την πορεία, βάζοντας στο επίκεντρο την αγοραστική εμπειρία, τον σχεδιασμό των προϊόντων και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

«Μπαίνω στη νέα θέση με το αίσθημα του επείγοντος, για να ξαναχτίσουμε τη δυναμική και να επιστρέψουμε στην κερδοφόρα ανάπτυξη», δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι έχει δει την εταιρεία τόσο στα καλύτερα όσο και στα χειρότερά της.

Τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν σημάδια βελτίωσης. Παρά τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση εσόδων και πωλήσεων στα καταστήματα, οι απώλειες ήταν μικρότερες από τις προβλέψεις των αναλυτών. Η διοίκηση αποδίδει την τάση αυτή σε νέες πρωτοβουλίες, όπως το project «Fun 101», που αξιοποιεί καταναλωτικές τάσεις σε κατηγορίες όπως αθλητικά είδη και ηλεκτρονικά.

Εμπόδια: Δασμοί και κοινωνικές πιέσεις



Η νέα ηγεσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. Οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ πλήττουν δυσανάλογα την Target σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές, λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από εισαγόμενα προϊόντα. Ήδη παρατηρούνται αυξήσεις τιμών σε ορισμένες κατηγορίες, ενώ η πίεση αναμένεται να ενταθεί καθώς εξαντλούνται τα αποθέματα που είχαν εισαχθεί προ της επιβολής των δασμών.

Παράλληλα, η Target έχει βρεθεί στο στόχαστρο καταναλωτικών μποϊκοτάζ, μετά την απόφασή της να περιορίσει τα προγράμματα διαφορετικότητας και ένταξης (DEI). Τα προγράμματα αυτά υπήρξαν κομβικό στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας τα προηγούμενα χρόνια, όμως οι πρόσφατες νομικές και πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ ώθησαν την εταιρεία σε αναδίπλωση. Παρότι η Target παραδέχεται ότι τα μποϊκοτάζ έχουν πλήξει τις πωλήσεις, η διοίκηση υποστηρίζει πως το φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση, με τις αγορές να δείχνουν ανάκαμψη σε σύγκριση με τα χαμηλά επίπεδα των αρχών του έτους.

Η παρακαταθήκη του Κορνέλ και η επόμενη ημέρα



Ο Μπράιαν Κορνέλ, ο οποίος ανέλαβε το 2014 ως ο πρώτος CEO εκτός Target, αφήνει πίσω του μια μικτή παρακαταθήκη. Στα χρόνια του, η εταιρεία ξεπέρασε την κρίση της μεγάλης παραβίασης πιστωτικών καρτών και αποχώρησε από τον ζημιογόνο καναδικό κλάδο. Επανεστίασε σε κατηγορίες όπως μόδα, παιδικά προϊόντα και έπιπλα, ενώ επένδυσε στην ανάπτυξη ιδιωτικών brands. Ωστόσο, η μετοχή της Target, αν και ενισχύθηκε κατά 80% την τελευταία δεκαετία, υστέρησε αισθητά έναντι του S&P 500, που κέρδισε 230%.

Ο νέος CEO γνωρίζει τις προκλήσεις. Έχει περάσει από καίριες θέσεις, μεταξύ άλλων CFO για πέντε χρόνια και COO το τελευταίο διάστημα, εποπτεύοντας τα 2.000 καταστήματα της Target και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Η πολυετής εμπειρία του εντός του οργανισμού αποτελεί πλεονέκτημα, αλλά ταυτόχρονα θέτει ψηλά τον πήχη, καθώς οι επενδυτές περιμένουν ουσιαστικά αποτελέσματα και όχι απλή συνέχεια.

Η Wall Street παραμένει σκεπτική. Όπως σημειώνει η αναλύτρια της Bloomberg Intelligence, Τζένιφερ Μπαρτάσους, η επιλογή Φιντέλκε δύσκολα θα σηματοδοτήσει δραστική αλλαγή στην στρατηγική αναστροφής. Για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη, η Target πρέπει να αποδείξει διατηρήσιμη πορεία ανάπτυξης και όχι απλώς πρόσκαιρη ανάκαμψη.

