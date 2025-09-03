Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, με τις χώρες της Mercosur και το Μεξικό, δίνοντας το πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας επικύρωσης. Οι συμφωνίες αποσκοπούν στη δημιουργία της μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερου εμπορίου παγκοσμίως, καλύπτοντας αγορά άνω των 700 εκατ. καταναλωτών.

Ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι πρόκειται για «στρατηγικά πλεονεκτήματα που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος», ενώ η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από χαμηλότερους δασμούς και κόστος.

Τα οφέλη της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Η συμφωνία με τη Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη) προβλέπει:

Αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ έως 39% (€49 δισ. ετησίως).

(€49 δισ. ετησίως). Προστασία 344 γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ.

της ΕΕ. Δραστική μείωση δασμών (π.χ. 35% στα αυτοκίνητα, 20% στα μηχανήματα).

Στήριξη του αγροτικού τομέα με δίχτυ ασφαλείας €6,3 δισ. και αυστηρές ποσοστώσεις για το κρέας και τα πουλερικά.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, 30.000 ευρωπαϊκές ΜμΕ ήδη εξάγουν στη Mercosur, με την προοπτική νέων επενδύσεων €380 δισ.

Η συμφωνία ΕΕ-Μεξικού

Η ανανεωμένη εμπορική συμφωνία με το Μεξικό προβλέπει:

Κατάργηση δασμών που φτάνουν έως και το 100% σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Προστασία 568 προϊόντων γεωγραφικής ένδειξης .

. Μείωση δασμών σε αγροδιατροφικά προϊόντα κατά πάνω από €100 εκατ. ετησίως.

ετησίως. Βελτιωμένη πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες όπως αργυραδάμας, βισμούθιο και αντιμόνιο.

Ενίσχυση συνεργασίας σε βιώσιμη ανάπτυξη, μετανάστευση, ισότητα φύλων και καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος.

Επόμενα βήματα

Για να τεθούν σε ισχύ, οι συμφωνίες χρειάζονται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με πλειοψηφία 15 κρατών μελών που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ και απλή πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.