Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει αύριο την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ, στο πλαίσιο μέτρων πίεσης προς την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο στη Γάζα και τις παραβιάσεις στη Δυτική Όχθη. Η πρωτοβουλία ακολουθεί την προαναγγελία της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο.

Στοχευμένες κυρώσεις και δασμοί

Η Επιτροπή αναμένεται να προτείνει μερική αναθεώρηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ, που θα περιλαμβάνει την αναστολή εμπορικών διατάξεων και την επιβολή κυρώσεων σε βίαιους εποίκους και εξτρεμιστές Υπουργούς. Παράλληλα, σύμφωνα με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, θα τεθεί στο τραπέζι η επαναφορά δασμών σε ισραηλινά προϊόντα, μέτρο με σημαντικό κόστος για το Τελ Αβίβ.

Όπως ανέφερε η Κάλας στο Euronews, το εμπόριο ΕΕ–Ισραήλ ανήλθε σε 42,6 δισ. ευρώ το 2024, με το 37% να απολαμβάνει προτιμησιακή μεταχείριση. «Αυτό το βήμα θα έχει υψηλό κόστος για το Ισραήλ», τόνισε.

Ενδοευρωπαϊκές ισορροπίες

Η πρόταση θα εξεταστεί στο Κολέγιο των Επιτρόπων αύριο Τετάρτη και θα χρειαστεί ενισχυμένη πλειοψηφία για να περάσει. Αυτό σημαίνει ότι χώρες όπως η Γερμανία ή η Ιταλία, που μέχρι σήμερα έχουν μπλοκάρει αντίστοιχες πρωτοβουλίες, θα πρέπει να αλλάξουν στάση.

Η Κάλας προειδοποίησε ότι τα κράτη–μέλη που απορρίπτουν τις προτάσεις θα πρέπει να παρουσιάσουν εναλλακτικές λύσεις. «Αν η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή και απαράδεκτη, τότε το ερώτημα είναι: τι κάνουμε; Αν δεν στηρίζετε αυτά τα μέτρα, ποια μέτρα μπορείτε να στηρίξετε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στρατηγική πίεσης από την Κομισιόν

Η φον ντερ Λάιεν είχε ήδη σκιαγραφήσει στη Στρασβούργο την πρόθεση της Κομισιόν να κινηθεί με στοχευμένα μέτρα κατά του Ισραήλ, σηματοδοτώντας στροφή στην ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

ΚΥΠΕ