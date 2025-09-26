Η Αντιμονοπωλιακή Αρχή της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι επέβαλε πρόστιμα σχεδόν 936 εκατ. ευρώ σε έξι πετρελαϊκές εταιρείες για σχηματισμό καρτέλ καυσίμων στην αγορά λιανικής. Στις εταιρείες περιλαμβάνονται οι Eni, Esso, Ip, Q8, Saras και Tamoil.

Η Αρχή ανέφερε ότι μετά από καταγγελία μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος και σχετική έρευνα διαπιστώθηκε πως οι εταιρείες προχωρούσαν σε παράλληλες αυξήσεις τιμών, οι οποίες συνέπιπταν σε μεγάλο βαθμό, ύστερα από άμεση ή έμμεση ανταλλαγή πληροφοριών.

Το καρτέλ, σύμφωνα με τα ευρήματα, λειτούργησε από τη 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2023. Το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 336,2 εκατ. ευρώ, επιβλήθηκε στην Eni, τη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία της χώρας.