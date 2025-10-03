Αύξηση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Τουρκία για πρώτη φορά σε περισσότερο από έναν χρόνο, εντείνοντας τις αμφιβολίες για το αν η κεντρική τράπεζα μπορεί να συνεχίσει τις μειώσεις επιτοκίων.

Νέα άνοδος τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε τον Σεπτέμβριο σε 33,3%, από 33% τον Αύγουστο, έναντι προβλέψεων για 32,5% σε έρευνα της Bloomberg. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,2%, έναντι 2,04% τον προηγούμενο μήνα.

Η μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο προήλθε από την εκπαίδευση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 18% σε μηνιαία βάση, λόγω των διδάκτρων ιδιωτικών πανεπιστημίων και των ναύλων σχολικών λεωφορείων. Η κεντρική τράπεζα είχε προβλέψει αυτή την εξέλιξη με την έναρξη του σχολικού έτους.

Αντιδράσεις αναλυτών

Ο Erkin Isik, επικεφαλής οικονομολόγος της QNB Finansbank AS, σημείωσε ότι και το κόστος τροφίμων ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο. «Ακόμη και αν τα αφήσουμε αυτά στην άκρη, η τάση του πληθωρισμού δεν είναι ευνοϊκή και η άνοδος μπορεί να επηρεάσει τις προσδοκίες», τόνισε, προσθέτοντας πως ίσως θα ήταν καλύτερο να σταματήσουν οι μειώσεις επιτοκίων.

Επιπτώσεις στις αγορές

Ο δείκτης BIST-100 υποχώρησε έως 0,7% μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, για να κλείσει τελικά με πτώση 0,3%. Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, ενώ η τουρκική λίρα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, στα 41,68 ανά δολάριο (-0,2%).

Νομισματική πολιτική υπό πίεση

Η κεντρική τράπεζα είχε επανεκκινήσει τον Ιούλιο τον κύκλο χαλάρωσης, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το 46%. Τον Σεπτέμβριο, το επιτόκιο πολιτικής μειώθηκε στο 40,5%, με φόντο την ισχυρή κατανάλωση και τον υψηλότερο πληθωρισμό του Αυγούστου.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στις τιμές εντείνουν τα διλήμματα. Στις 7 Οκτωβρίου, ο διοικητής της τράπεζας, Fatih Karahan, θα ενημερώσει το κοινοβούλιο της Άγκυρας για τον πληθωρισμό και τις προοπτικές.

Στόχος και προβλέψεις

Ο στόχος της τράπεζας για το τέλος του 2025 είναι πληθωρισμός 24%, αν και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 25% και 29%, αρκετά υψηλότερα από το επιθυμητό επίπεδο.