Ο Όλι Ρεν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος ο πληθωρισμός να πέσει κάτω από τον στόχο του 2% τα επόμενα δύο χρόνια.

«Προς το παρόν, βρισκόμαστε περίπου σε αυτόν τον στόχο — από αυτή την άποψη, η κατάσταση είναι καλή», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας σε podcast του Karon Grilli, σύμφωνα με το Bloomberg. Ωστόσο, σημείωσε ότι η ενίσχυση του ευρώ και η σταθεροποίηση μισθών και υπηρεσιών δημιουργούν κινδύνους για μείωση του δείκτη τιμών.

Η ΕΚΤ έχει προχωρήσει σε οκτώ μειώσεις επιτοκίων κατά 0,25% μέσα σε έναν χρόνο. Οι περισσότεροι αξιωματούχοι θεωρούν ότι το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% είναι επαρκές, εκτός αν προκύψουν νέες αναταράξεις, ενώ άλλοι δεν αποκλείουν περαιτέρω χαλάρωση. Ο Ρεν τόνισε ότι η Τράπεζα «παρακολουθεί προσεκτικά τις μεσοπρόθεσμες εξελίξεις», επισημαίνοντας τη μεγάλη αβεβαιότητα λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και του εμπορικού πολέμου.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ανέφερε ότι η Τράπεζα βρίσκεται «σε καλή θέση», καθώς ο πληθωρισμός πλησιάζει τον στόχο του 2% και η οικονομία δείχνει θετική δυναμική. Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν δεν έδειξε ανησυχία για άμεση ανάγκη δράσης.

Σύμφωνα με αναλυτές και επενδυτές, ο πληθωρισμός προβλέπεται να κινηθεί κοντά στον στόχο, με εκτίμηση στο 1,9% το 2027, μετά από μια προσωρινή κάμψη το 2026, γεγονός που καθιστά απίθανες νέες μειώσεις επιτοκίων.