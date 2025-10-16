Η Eurometaux, που εκπροσωπεί τη βαριά βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων στην Ευρώπη, απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τις Βρυξέλλες και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, προειδοποιώντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος απειλεί την επιβίωση του κλάδου.

Σε επιστολή-κραυγή αγωνίας που εστάλη τον Οκτώβριο του 2025 στους 27 μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών-μελών, η Eurometaux τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία παραμένει εγκλωβισμένη σε δομικά υψηλές τιμές ενέργειας, ενώ οι ανταγωνιστές της στις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και την Κίνα επωφελούνται από κρατικές πολιτικές που διασφαλίζουν φθηνή και σταθερή ενέργεια.

«Η Ευρώπη χάνει την παραγωγική της βάση»

«Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την έναρξη της πιο σοβαρής ενεργειακής κρίσης στη σύγχρονη ιστορία, πολίτες και επιχειρήσεις συνεχίζουν να υποφέρουν από μη βιώσιμες τιμές και αβεβαιότητα για το κόστος παραγωγής», αναφέρει η επιστολή.

Η ένωση προειδοποιεί ότι η Ευρώπη χάνει την παραγωγική της βάση τη στιγμή που εντείνεται ο διεθνής ανταγωνισμός, υπογραμμίζοντας πως από το 2020 είκοσι εργοστάσια αλουμινίου, πυριτίου και ψευδαργύρου έχουν κλείσει.

Περιβαλλοντικό πλήγμα από την υποκατάσταση εισαγωγών

Η αντικατάσταση της ευρωπαϊκής παραγωγής με εισαγωγές, επισημαίνει η Eurometaux, αυξάνει τις παγκόσμιες εκπομπές CO₂, καθώς τα ευρωπαϊκά μέταλλα έχουν 62% χαμηλότερο αποτύπωμα σε σύγκριση με αυτά τρίτων χωρών.

Η εξέλιξη αυτή, σημειώνει, υπονομεύει την Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε., αντίκειται στους στόχους του Critical Raw Materials Act και απειλεί την ευρωπαϊκή μετάβαση σε καθαρές τεχνολογίες.

Προτάσεις για επείγον πακέτο στήριξης

Η Eurometaux ζητά από τον Κόστα και τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν ένα πακέτο στήριξης των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με έμφαση στη διασφάλιση προσιτής και σταθερής ενέργειας.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται:

Μηχανισμός “price shock absorber” για απορρόφηση ενεργειακών κρίσεων.

για απορρόφηση ενεργειακών κρίσεων. Επαρκή κονδύλια για την αντιστάθμιση έμμεσων εκπομπών CO₂ χωρίς περικοπές μετά το 2030.

για την χωρίς περικοπές μετά το 2030. Εγγυήσεις μακροχρόνιων PPAs και δέσμευση μέρους των Contracts for Difference (CfDs) για τη βιομηχανία.

και δέσμευση μέρους των για τη βιομηχανία. Δίκαιο και αποτελεσματικό CBAM , με ρήτρες εξαγωγών και μέτρα κατά της παράκαμψης .

, με και . Μεταρρύθμιση του ETS ώστε να αποτρέπεται η διαρροή άνθρακα.

ώστε να αποτρέπεται η διαρροή άνθρακα. Μείωση φόρων και τελών δικτύου, καθώς και των επιβαρύνσεων από ΑΠΕ που αυξάνουν το ενεργειακό κόστος.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει αδρανής»

Η επιστολή καταλήγει με σαφή προειδοποίηση:

«Οι ανταγωνιστές μας προστατεύουν ενεργά τη βιομηχανία τους, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί αδρανής την αποβιομηχάνιση. Οι ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή και η Κίνα παρέχουν φθηνότερη ενέργεια, κρατική στήριξη και στρατηγικά σχέδια για ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνοεί αυτές τις πραγματικότητες. Χωρίς άμεση δράση, κινδυνεύει να χάσει έναν κλάδο θεμελιώδη για την ευημερία, τη βιωσιμότητα και την ασφάλειά της».

Capital.gr