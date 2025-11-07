Η Κίνα προχώρησε στην άρση της απαγόρευσης εξαγωγής τσιπ της ολλανδικής Nexperia, δίνοντας ανάσα στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και σηματοδοτώντας αποκλιμάκωση στη διαμάχη Πεκίνου – Χάγης για τον έλεγχο της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Aumovio SE, γερμανικός προμηθευτής εξαρτημάτων αυτοκινήτων, επανεκκίνησε τις αποστολές ημιαγωγών και εξαρτημάτων της Nexperia αφού έλαβε νέα άδεια εξαγωγής από το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η γενική απαγόρευση εξαγωγών που είχε επιβληθεί στην εταιρεία άρθηκε την Παρασκευή, όπως επιβεβαίωσε ο CEO Philipp von Hirschheydt.

Σημάδια αποκλιμάκωσης στη διαμάχη Κίνας – Ολλανδίας

Οι δηλώσεις του Von Hirschheydt αποτελούν ένδειξη ότι η ένταση γύρω από τη Nexperia βαίνει προς επίλυση.

Η ολλανδική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Bloomberg, εξετάζει την αναστολή της εντολής που της επέτρεπε να παρεμβαίνει στις εταιρικές αποφάσεις της Nexperia, αφού ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας τον περασμένο μήνα.

Η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα εξομάλυνσης στις σχέσεις των δύο χωρών, μετά από μήνες εντάσεων για τα ημιαγωγά και τους περιορισμούς εξαγωγών τεχνολογίας.

Ρόλος της Aumovio και σημασία για την αυτοκινητοβιομηχανία

Η Aumovio, που αποσχίστηκε πρόσφατα από την Continental, παράγει αισθητήρες, φρένα και συστήματα αυτόματης οδήγησης. Διαθέτει δώδεκα εργοστάσια στην Κίνα και προμηθεύει κορυφαίους κατασκευαστές όπως η BMW, η Volkswagen και η Stellantis.

Η εταιρεία μεταφέρει τα τσιπ της Nexperia από την Κίνα στην Ουγγαρία για περαιτέρω διανομή στο παγκόσμιο δίκτυο εργοστασίων της.

Ομαλοποίηση με καθυστέρηση

«Θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθουν οι διαδικασίες στο φυσιολογικό», δήλωσε ο Von Hirschheydt, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα τις επόμενες τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Παρά τις καθυστερήσεις, η άρση του μπλόκου θεωρείται κομβική για τη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής παραγωγής οχημάτων, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας.