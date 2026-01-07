Οι τιμές του πετρελαίου διεύρυναν τις απώλειές τους την Τετάρτη, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέλιξη που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες της αγοράς για την πορεία της προσφοράς.

Το αργό πετρέλαιο καταγράφει έντονες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες, αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι επιδιώκει την ανατροπή του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δηλώνοντας παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και ζητώντας «πλήρη πρόσβαση» στους βασικούς της πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο βασικά συμβόλαια του αργού πετρελαίου υποχωρούσαν περίπου κατά 1% την Τετάρτη, μετά από πτώση 1,7% έως 2,0% την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο Brent διαμορφωνόταν γύρω στις 12.00 (ώρα Κύπρου) στα 60,16 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,90%, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) υποχωρούσε κατά 1,3% στα 56,40 δολάρια το βαρέλι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «οι Προσωρινές Αρχές στη Βενεζουέλα θα παραδώσουν μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών υψηλής ποιότητας, κυρωμένου πετρελαίου» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως πρόσθεσε, τα έσοδα από την πώληση θα τελούν υπό τον έλεγχό του, με στόχο να χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αποστολές πετρελαίου στο εξωτερικό μειώνουν τον κίνδυνο η Βενεζουέλα να αναγκαστεί να περιορίσει την παραγωγή λόγω περιορισμένης χωρητικότητας αποθήκευσης, γεγονός που μετριάζει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Ωστόσο, τονίζουν ότι οι συνολικές προοπτικές για το πετρέλαιο παραμένουν πτωτικές.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η αγορά αργού πετρελαίου παραμένει καλά εφοδιασμένη, μετά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ για αύξηση της παραγωγής, στοιχείο που συνεχίζει να ασκεί καθοδικές πιέσεις στις τιμές.