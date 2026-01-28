Ιστορική χαρακτήρισαν ΕΕ και Ινδία την πολυεπίπεδη συμφωνία που υπέγραψαν χθες. «Έχουμε δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, με τις δύο πλευρές να κερδίζουν οικονομικά. Στείλαμε ένα μήνυμα στον κόσμο ότι η συνεργασία βάσει κανόνων εξακολουθεί να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Και, το καλύτερο από όλα, αυτή είναι μόνο η αρχή, θα αξιοποιήσουμε αυτή την επιτυχία και θα αναπτύξουμε τη σχέση μας ώστε να γίνουμε ακόμη ισχυρότεροι» ήταν το σχόλιο της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η συμφωνία θεωρείται και ως απάντηση της ΕΕ και της Ινδίας (της 4ης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο) στον δασμολογικό πόλεμο που κήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος, με αποδέκτες των αυξημένων δασμών μεταξύ άλλων την ΕΕ και την Ινδία.

Το μήνυμα που έστειλαν τα δύο μέρη συγκεκριμενοποιείται στο γνωστό «υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές, που κάνουν πορτοκάλια», παραπέμποντας στην ευχέρεια που διατηρούν για να αναζητήσουν αλλού εμπορικούς εταίρους, παρακάμπτοντας τα δασμολογικά εμπόρια που έθεσε ο Τραμπ για τη διείσδυσή τους στην αμερικανική αγορά.

Η αμερικανική Κυβέρνηση δεν είχε αντιδράσει επίσημα στη συμφωνία έως χθες βράδυ. Πριν ακόμα ανακοινωθεί επίσημα η συμφωνία, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπένσετ είχε εκφράσει τη δυσφορία του. «Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 25% στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αλλά οι Ευρωπαίοι υπέγραψαν εμπορική συμφωνία με το Νέο Δελχί», είχε δηλώσει το βράδυ της Δευτέρας, υποστηρίζοντας πως η Ευρώπη χρηματοδοτεί τον «πόλεμο» εναντίον του εαυτού της, αγοράζοντας ρωσικά προϊόντα διύλισης πετρελαίου από την Ινδία.

Σε γενικές γραμμές:

Με τη συμφωνία, η Ινδία θα καταργήσει ή θα μειώσει σταδιακά τους δασμούς στο 96,6% των εξαγωγών αγαθών της ΕΕ.

Η ΕΕ θα απελευθερώσει το 99,5% των δασμών της για τα εισαγόμενα από την Ινδία αγαθά μέσα σε επτά χρόνια.

Για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς, η Επιτροπή υπολογίζει εξοικονόμηση έως €4 δισ. ετησίως σε τελωνειακούς δασμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι η συμφωνία θα διπλασιάσει τις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ προς την Ινδία έως το 2032, στηρίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε βιομηχανία, μεταποίηση, γεωργία και υπηρεσίες.

Δασμολογικές αλλαγές ανά κατηγορία

Μηχανήματα και ηλεκτρικός εξοπλισμός: Η ΕΕ εξάγει σήμερα προς την Ινδία προϊόντα αξίας 16,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία επιβαρύνονται με δασμούς έως και 44% Σταδιακά, οι δασμοί θα μηδενιστούν από την Ινδία, σε διάστημα 5 έως 7 χρόνων.

Η ΕΕ εξάγει σήμερα προς την Ινδία προϊόντα αξίας 16,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία επιβαρύνονται με δασμούς έως και 44% Σταδιακά, οι δασμοί θα μηδενιστούν από την Ινδία, σε διάστημα 5 έως 7 χρόνων. Αεροσκάφη και διαστημόπλοια: Οι εξαγωγές από ΕΕ έχουν σήμερα αξία περίπου 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ και επιβαρύνονται με δασμούς έως 11%. Τα επόμενα 5 χρόνια οι δασμοί θα μειωθούν, για να μηδενιστούν εντός δεκαετίας.

Οι εξαγωγές από ΕΕ έχουν σήμερα αξία περίπου 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ και επιβαρύνονται με δασμούς έως 11%. Τα επόμενα 5 χρόνια οι δασμοί θα μειωθούν, για να μηδενιστούν εντός δεκαετίας. Οπτικός, ιατρικός και χειρουργικός εξοπλισμός: Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές στην Ινδία είναι αξίας 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με δασνούς έως 27,5%. Για το 90% των Προϊόντων οι δασμοί θα εκλείψουν σταδιακά.

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές στην Ινδία είναι αξίας 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, με δασνούς έως 27,5%. Για το 90% των Προϊόντων οι δασμοί θα εκλείψουν σταδιακά. Πλαστικά είδη: Η ΕΕ εξάγει στην Ινδία προϊόντα αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που επιβαρύνονται με δασμούς 16,5%. Οι δασμοί θα καταργηθούν σταδιακά, σε βάθος δεκαετίας.

Η ΕΕ εξάγει στην Ινδία προϊόντα αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, που επιβαρύνονται με δασμούς 16,5%. Οι δασμοί θα καταργηθούν σταδιακά, σε βάθος δεκαετίας. Μαργαριτάρια, πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα: Ευρωπαϊκές εξαγωγές αξίας 2,1 δισ. ευρώ, με δασμούς μέχρι 22,5%. Η συμφωνία προβλέπει μηδενισμό των δασμών για το 20% των εξαγωγών και σημαντική μείωση για άλλο 36% των εξαγωγών.

Ευρωπαϊκές εξαγωγές αξίας 2,1 δισ. ευρώ, με δασμούς μέχρι 22,5%. Η συμφωνία προβλέπει μηδενισμό των δασμών για το 20% των εξαγωγών και σημαντική μείωση για άλλο 36% των εξαγωγών. Χημικά: Εξαγωγές αξίας 3,2 δισ. ευρώ, με δασμούς 22%. Προβλέπεται κατάργηση των δασμών σταδιακά, εντός δεκαετίας.

Εξαγωγές αξίας 3,2 δισ. ευρώ, με δασμούς 22%. Προβλέπεται κατάργηση των δασμών σταδιακά, εντός δεκαετίας. Οχήματα: Εξαγωγές από ΕΕ αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, με δασμούς 110%. Μείωση δασμών στο 10% για περίπου 250,000 οχήματα, σε πρώτη φάση.

Εξαγωγές από ΕΕ αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, με δασμούς 110%. Μείωση δασμών στο 10% για περίπου 250,000 οχήματα, σε πρώτη φάση. Σίδηρος και χάλυβας: Εξαγωγές αξίας 1,5 δισ. ευρώ, με δασμούς μέχρι 22%. Η συμφωνία προβλέπει κατάργηση των δασμών.

Εξαγωγές αξίας 1,5 δισ. ευρώ, με δασμούς μέχρι 22%. Η συμφωνία προβλέπει κατάργηση των δασμών. Φαρμακευτικά προϊόντα: Εξαγωγές αξίας 1,1 δισ. ευρώ, με δασμούς μέχρι 11%. Σταδιακά προβλέπεται κατάργηση των δασμολογικών επιβαρύνσεων.

Τι αλλάζει για αγροτικά προϊόντα

Το ελαιόλαδο επιβαρύνεται σήμερα με δασμούς 45% και η Ινδία δεσμεύτηκε να τους καταργήσει.

Οι δασμοί που επιβάλλει σήμερα η Ινδία στα κρασιά από χώρες της ΕΕ θα μειωθούν από 150% στο 20 ή 30%. Οι δασμοί στα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ θα μειωθούν στο 40% από 150% που φτάνουν σήμερα, ενώ για την ευρωπαϊκή μπίρα ο δασμός θα πέσει από 110% στο 50%.

Για τα επεξεργασμένα τρόφιμα από χώρες της ΕΕ, όπως η ζύμη, το ψωμί, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και η σοκολάτα οι δασμοί θα μηδενιστούν’

Για προϊόντα όπως οι χυμοί φρούτων και αρνίσιο – κατσικίσιο κρέας επίσης θα μηδενιστούν οι δασμοί που επιβάλλει σήμερα η Ινδία.

Για λουκάνικα και άλλα κρεατικά σκευάσματα οι δασμοί θα μειωθούν από 110% στο 50%.

Για κάποια φρέσκα φρούτα οι δασμοί θα μειωθούν από 33% σε 10%.

Τι έμεινε εκτός συμφωνίας

Για ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων η ΕΕ και η Ινδία συμφώνησαν να μην αλλάξει το δασμολογικό καθεστώς, λόγω της σημασίας που έχουν τα προϊόντα για τις δύο περιοχές.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ και το Γαλλικό Πρακτορείο, η ΕΕ θα διατηρήσει τους δασμούς στις ινδικές εξαγωγές βοδινού κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, πουλερικών, γάλακτος σε σκόνη, μελιού, μπανανών, μαλακού σίτου, σκόρδου και αιθανόλης. Επιπλέον, η ΕΕ θα εφαρμόσει «ρυθμιζόμενες» ποσοστώσεις -με μειωμένους δασμούς- σε εισαγωγές ινδικών προϊόντων όπως το αρνίσιο και βοδινό κρέας, καλαμπόκι, σταφύλια, αγγούρια, ξερά κρεμμύδια, ρούμι με τη βάση μελάσας και άμυλο.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ρήτρες προστασίας που θα επιτρέψουν να ληφθούν στοχευμένα μέτρα αν ένας αγροτικός κλάδος αποσταθεροποιηθεί εξαιτίας της συμφωνίας. Η Ινδία και η ΕΕ θα διαπραγματευθούν εξάλλου την αναγνώριση από την Ινδία ευρωπαϊκών προϊόντων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

Οι Βρυξέλλες διαβεβαιώνουν τέλος ότι όλες οι εισαγωγές από την Ινδία θα πρέπει να τηρούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς στον τομέα της υγείας και της διατροφικής ασφάλειας.

Θα… εξάγει και εργάτες

Στο πλαίσιο της χθεσινής συμφωνίας, η Ινδία και η ΕΕ υπέγραψαν και πρωτόκολλο συμφωνίας με σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου στις χώρες της Ένωσης Ινδών ειδικευμένων εργατών (για παράδειγμα στον τομέα της τεχνολογίας), αλλά και εποχικών εργατών σε τομείς έντασης εργασίας.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε να παραχωρήσει στην Ινδία ποσόστωση χάλυβα που θα μπορεί να εισάγεται στην Ευρώπη χωρίς δασμούς (1, 6 εκατομμύριο τόνους τον χρόνο). Σε αντάλλαγμα, η Ινδία παραιτείται από την αμφισβήτηση ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου προστατευτικών μέτρων που έχει ανακοινώσει η ΕΕ προκειμένου να διασώσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα.

Άλλοι ινδικοί τομείς, όπως η κλωστοϋφαντουργία, αναμένεται να ωφεληθούν από αυτήν τη συμφωνία.

Η ΕΕ συμφώνησε να παράσχει οικονομική στήριξη ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια, για να βοηθήσει την Ινδία να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.