Αίσθηση αλλά και σκεπτικισμό προκάλεσε στην κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης, ανακοινώνοντας πολύ σημαντική συμφωνία με 16 μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες δεσμεύονται να πωλούν συνταγογραφούμενα φάρμακα ευρείας κατανάλωσης σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές, με αντάλλαγμα τη μείωση ή και μηδενισμό σε κάποιες περιπτώσεις των δασμών που επιβάλλει το αμερικανικό κράτος στα σκευάσματά τους.

Ο Τραμπ παρουσίασε ταυτόχρονα τον κυβερνητικό ιστότοπο TrumpRx.gov, μέσα από τον οποίο οι Αμερικανοί πολίτες που είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούν να προμηθεύονται κουπόνια, μέσω των οποίων η τελική τους χρέωση για συνταγογραφούμενα φάρμακα θα είναι μειωμένη σε ποσοστά πάνω από 50%.

Οι πολίτες που ανήκουν στα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα και δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας θα επωφελούνται από τις συμφωνίες με τις φαρμακευτικές μέσω της αγοράς των φαρμάκων σε χαμηλότερες τιμές, από το πρόγραμμα Medicaid, που απευθύνεται ακριβώς σε αυτά τα άτομα.

Αν και ο πρόεδρος Τραμπ προσέδωσε πανηγυρικό χαρακτήρα στην ανακοίνωση των συμφωνιών και τη λειτουργία του TrumpRx.gov, υποστηρίζοντας πως με τη δική του παρέμβαση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προμηθεύονται στο εξής τα φάρμακα στη χαμηλότερη τιμή που θα υπάρχει στον κόσμο, με μειώσεις έως και 300, 400 ή 600%, όπως είπε, τα δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο είναι πιο συγκρατημένα και λιγότερο αισιόδοξα. Όπως επισημαίνεται σε πολλές δημοσιεύσεις, το τελικό οικονομικό όφελος για τους πολίτες με ιδιωτική ασφάλιση θα είναι μικρότερο αυτού που υποστηρίζει ο πρόεδρος ότι θα είναι. Ωστόσο, φαίνεται να συμφωνούν οι αναλυτές ότι το οικονομικό όφελος (εξοικονόμηση) για το κρατικό πρόγραμμα υγείας Medicaid θα είναι σημαντικό.

Ιδιαίτερης προβολής έτυχε από αμερικανικά ΜΜΕ η συμπερίληψη στις συμφωνίες Τραμπ – φαρμακοβιομηχανιών των δημοφιλών φαρμάκων (ενέσιμων και χαπιών) που βοηθούν στην απώλεια βάρους, το κόστος των οποίων είναι σημαντικό για τα μεσαία νοικοκυριά και δυσβάσταχτο για φτωχότερους καταναλωτές.

«Τα φθηνότερα σε όλο τον κόσμο»…

Το FoxBusiness έγραψε ότι, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης στα εγκαίνια της διαδικτυακής πλατφόρμας TrumpRx.gov, στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν εδώ και δεκαετίες δυσανάλογα υψηλές τιμές για τα ίδια φάρμακα, σε σύγκριση με άλλες χώρες.

«Οι Αμερικανοί πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές φαρμάκων στον κόσμο, ενώ αλλού τα ίδια φάρμακα κοστίζουν ελάχιστα», δήλωσε. «Ουσιαστικά, επιδοτούσαμε τον υπόλοιπο κόσμο με εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο».

Ο Τραμπ επισήμανε, γράφει το FoxBusiness, πως, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν μόλις το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού και καταναλώνουν περίπου το 13% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, επωμίζονται δυσανάλογο μερίδιο του συνολικού παγκόσμιου κόστους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες συμφωνίες που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνησή του αλλάζουν αυτή τη δυναμική. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πληρώνουν πλέον τη χαμηλότερη τιμή από την τιμή που πληρώνει οποιαδήποτε άλλη χώρα», τόνισε.

Έκανε λόγο για μειώσεις τιμών που φτάνουν το 300%, 400%, ακόμη και 600% σε ορισμένα φάρμακα, κάτι όμως που για την ώρα αμφισβητείται από αναλυτές της αγοράς.

Η πρωτοβουλία TrumpRx βασίζεται σε συμφωνίες της κυβέρνησης με 16 από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως, στο πλαίσιο της λεγόμενης τιμολόγησης του «πλέον ευνοούμενου έθνους». Ο Τραμπ ανέφερε ότι 16 από τις μεγαλύτερες εταιρείες έχουν ήδη υπογράψει, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες.

Ποιες εταιρείες μπήκαν στη συμφωνία

Σύμφωνα με άλλες πηγές, τη συμφωνία υπέγραψαν όντως οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως η Pfizer, η Eli Lilly, η Novo Nordisk, η AstraZeneca, η EMD Serono και οι Amgen, Gilead, Bristol Myers Squibb, GSK, Merck, Novartis και Sanofi.

Ειδικότερα, η Eli Lilly και η Novo Nordisk δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις τιμές των δημοφιλών φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους. Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, οι συμφωνίες αναμένεται να μειώσουν το μηνιαίο κόστος για τους Αμερικανούς από 150 έως 350 δολάρια.

Με ικανοποίηση έγινε δεκτή και η υπόσχεση Τραμπ ότι στο πλαίσιο των συμφωνιών που πέτυχε θα υπάρξουν «ιστορικές εκπτώσεις» στις θεραπείες για ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας, με σημαντικές μειώσεις στο κόστος φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπως το Gonal-F.

Όπως εξηγεί το FoxBusiness, ο ιστότοπος TrumpRx.gov εμφανίζει τα διαθέσιμα φάρμακα με έκπτωση (άλλες πηγές αναφέρουν ότι διατίθενται κουπόνια έκπτωσης στους ενδιαφερόμενους), μέσω συνεργαζόμενων φαρμακείων.

Από πλευράς του, το Reuters γράφει πως εκτός από τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, θα είναι μεταξύ άλλων διαθέσιμα στον ιστότοπο με μειωμένες τιμές το φάρμακο για τον διαβήτη Januvia της Merck, το αιμοδιαλυτικό της Sanofi (Plavix), ο μηχανισμός εισπνοής κατά του άσθματος της GSK (Advair Diskus) τα φάρμακα για τη χοληστερόλη Repatha και Gilead (GILD.O) και για την ηπατίτιδα C, Epclusa.