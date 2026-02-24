Η Τουρκία κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας, για χρηματοδότηση ύψους 6,75 δισ. δολαρίων για ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά έργα στην ιστορία της χώρας.

Η νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Βόρειου Δακτυλίου, μήκους 125 χιλιομέτρων, θα μεταφέρει επιβάτες και εμπορεύματα μεταξύ του Χαλκαλί, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, και της βιομηχανικής περιοχής του Γκέμπζε, στην ασιατική πλευρά της πόλης, όπως ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, σύμφωνα με το Bloomberg. Η γραμμή θα διασχίζει τον Βόσπορο μέσω της γέφυρας Γιαβούζ Σουλτάν Σελίμ.

Η διαδρομή θα συνδέει τα δύο κύρια αεροδρόμια της πόλης και θα αποσυμφορήσει την εμπορευματική και επιβατική κίνηση στις υφιστάμενες γραμμές υψηλής ταχύτητας, σύμφωνα με το υπουργείο, το οποίο σημείωσε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό έργο στην Τουρκία που έχει χρηματοδοτηθεί από το εξωτερικό.

Η αρχική συμφωνία επιτεύχθηκε με την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων σε Υποδομές (AIIB), την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), την Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης (IsDB), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και το Ταμείο του ΟΠΕΚ για τη Διεθνή Ανάπτυξη. Στην ανακοίνωση δεν περιλαμβάνονται οι όροι της συμφωνίας.

Η Τουρκία είχε προηγουμένως συνομιλίες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2023 για τη χρηματοδότηση του έργου, χωρίς όμως να επιτευχθεί συμφωνία. Στη συνέχεια, η Άγκυρα στράφηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Η κυβέρνηση ελπίζει να προκηρύξει τον διαγωνισμό και να ξεκινήσει τις κατασκευαστικές εργασίες αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουραλόγλου.

Το έργο θα απαιτήσει την κατασκευή 44 σηράγγων και 42 γεφυρών, πρόσθεσε.

capital.gr