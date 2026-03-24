Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας εξετάζει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει μέρος των αποθεμάτων χρυσού της, ύψους περίπου 135 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη στήριξη της τουρκικής λίρας απέναντι στη μεταβλητότητα που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, μεταξύ των επιλογών που συζητούνται περιλαμβάνεται η διενέργεια πράξεων ανταλλαγής χρυσού με ξένο νόμισμα στην αγορά του Λονδίνου, με στόχο την ενίσχυση των παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος. Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας δεν σχολίασε τις πληροφορίες.

Η Άγκυρα έχει τα τελευταία χρόνια επιδιώξει να περιορίσει την έκθεσή της σε περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια ΗΠΑ, ενισχύοντας τα διαθέσιμα της σε χρυσό. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, τα αποθέματα χρυσού της νομισματικής αρχής ανέρχονταν στις αρχές Μαρτίου σε περίπου 135 δισ. δολάρια.

Από αυτό το ποσό, εκτιμάται ότι περίπου 30 δισ. δολάρια τηρούνται στην Τράπεζα της Αγγλίας, γεγονός που, σύμφωνα με έκθεση του οικονομολόγου Fatih Akcelik της JPMorgan Chase & Co., θα μπορούσε να επιτρέψει στην τουρκική κεντρική τράπεζα να τα χρησιμοποιήσει για παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος χωρίς λειτουργικούς περιορισμούς.

Η Τουρκία θεωρείται ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε πληθωριστικά σοκ και πιέσεις στο ισοζύγιο πληρωμών, σε περίπτωση που ο πόλεμος στο Ιράν παραταθεί, καθώς εξαρτάται σχεδόν πλήρως από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών. Οι πιέσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχές ήδη δυσκολεύονται να περιορίσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 31,5% τον Φεβρουάριο.

Η στρατηγική αποπληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας βασίζεται στη διατήρηση της λεγόμενης πραγματικής ανατίμησης της λίρας, δηλαδή στην αποτροπή υποτίμησης του νομίσματος με ρυθμό ταχύτερο από τον μηνιαίο πληθωρισμό. Ωστόσο, η μείωση των αποθεμάτων και η άνοδος του κόστους εισαγωγών μετά το ξέσπασμα του πολέμου έχουν καταστήσει αυτή την πολιτική πιο δαπανηρή.

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές έχουν επιχειρήσει να αντιμετωπίσουν την κρίση περιορίζοντας τη ρευστότητα, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού σε λίρα και επιτρέποντας στις κρατικές τράπεζες να παρεμβαίνουν στην αγορά συναλλάγματος.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα έχει προχωρήσει σε ρευστοποιήσεις ξένων ομολόγων, περιλαμβανομένων αμερικανικών κρατικών τίτλων, με τις πωλήσεις να εκτιμώνται σε περίπου 16 δισ. δολάρια τις τελευταίες εβδομάδες. Μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, η Τουρκία διακρατούσε λιγότερα από 17 δισ. δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα, έναντι 82 δισ. δολαρίων το 2015.

Την ίδια ώρα, οι ξένοι επενδυτές αποχωρούν από τα τουρκικά κρατικά ομόλογα, με τις εκροές να κινούνται στον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί για την εβδομάδα έως τις 13 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας.

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν και τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική. Οι αγορές πλέον προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα. Το βασικό επιτόκιο στην Τουρκία βρίσκεται στο 37%, ωστόσο από τις αρχές Μαρτίου η κεντρική τράπεζα έχει σταματήσει να χρηματοδοτεί με αυτό το επιτόκιο και χρησιμοποιεί ακριβότερο κανάλι χρηματοδότησης στο 40%.

Η λίρα διαπραγματευόταν την Τρίτη στις 44,35 λίρες ανά δολάριο, καταγράφοντας ημερήσια απώλεια 0,1%. Από την αρχή του έτους, το τουρκικό νόμισμα ακολουθεί σταθερή πορεία υποτίμησης, περίπου 0,05% ημερησίως.

