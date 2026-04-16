Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες με μεγάλες αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, ζητώντας τη συνδρομή τους για την ενίσχυση της παραγωγής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, σε μια κίνηση που παραπέμπει στην πρακτική που είχαν υιοθετήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανώτεροι αξιωματούχοι του Πενταγώνου είχαν επαφές με κορυφαία στελέχη της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας για το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στην αμυντική παραγωγή. Μεταξύ αυτών που φέρεται να συμμετείχαν στις συνομιλίες είναι η επικεφαλής της General Motors, Μέρι Μπάρα, και ο διευθύνων σύμβουλος της Ford Motor, Τζιμ Φάρλεϊ.

Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας στην Ουάσιγκτον για τη συρρίκνωση των αμερικανικών αποθεμάτων, εξαιτίας των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν. Όπως αναφέρεται, η αμερικανική πλευρά εξετάζει πλέον λύσεις πέρα από τους παραδοσιακούς αμυντικούς προμηθευτές, με στόχο την ταχύτερη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης.

Πηγές με γνώση των συζητήσεων ανέφεραν ότι οι προπαρασκευαστικές επαφές είχαν αρχίσει πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υπουργείο Άμυνας διερεύνησε κατά πόσο οι εταιρείες μπορούν να στραφούν γρήγορα σε αμυντική παραγωγή.

Στις συνομιλίες φέρονται επίσης να συμμετείχαν η GE Aerospace και η Oshkosh, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή οχημάτων και μηχανημάτων.

Αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο Reuters ότι το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είναι προσηλωμένο στην ταχεία επέκταση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης, αξιοποιώντας εμπορικές λύσεις και τεχνολογίες, ώστε οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να διατηρήσουν, όπως ανέφερε, «αποφασιστικό πλεονέκτημα».