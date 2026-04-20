Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, amid renewed κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI εκτινάχθηκε άνω του 7%, μετά τη σύλληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από τον αμερικανικό στρατό, ενώ το Ιράν συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές διαταραχές στην κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πλέον κρίσιμους διαδρόμους για τη διεθνή διακίνηση ενέργειας.

Γύρω στις 02:30 ώρα Κύπρου, το βαρέλι του West Texas Intermediate σημείωνε άνοδο 7,67%, φθάνοντας στα 90,28 δολάρια. Την ίδια ώρα, το Brent Βόρειας Θάλασσας, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχυόταν κατά 6,76% στα 96,49 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα αναζωπύρωση της έντασης στην περιοχή επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους της αγοράς για πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου, οδηγώντας σε απότομη άνοδο των τιμών από τις πρώτες ώρες των συναλλαγών.