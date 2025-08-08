Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε σήμερα συνολικά 42,8 δισ. ευρώ σε πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βασικού πυλώνα του προγράμματος NextGenerationEU.

Η Κύπρος έλαβε 76 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την επέκταση των διαδικτυακών κυβερνητικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη διαφανούς μητρώου πραγματικών δικαιούχων και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Συνολικά, η εκταμίευση περιλαμβάνει:

Ισπανία : 23,1 δισ. ευρώ για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη δικαιοσύνη, τις σιδηροδρομικές μεταφορές μικρών αποστάσεων και την κυβερνοασφάλεια.

: 23,1 δισ. ευρώ για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη δικαιοσύνη, τις σιδηροδρομικές μεταφορές μικρών αποστάσεων και την κυβερνοασφάλεια. Ιταλία : 18,3 δισ. ευρώ για έργα που ενισχύουν τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια, την πρόσβαση ΑμεΑ στους σιδηροδρόμους και τη διανομή πράσινης ενέργειας.

: 18,3 δισ. ευρώ για έργα που ενισχύουν τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια, την πρόσβαση ΑμεΑ στους σιδηροδρόμους και τη διανομή πράσινης ενέργειας. Πορτογαλία : 1,34 δισ. ευρώ για μεταρρυθμίσεις στην υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών.

: 1,34 δισ. ευρώ για μεταρρυθμίσεις στην υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών. Μάλτα: 48,7 εκατ. ευρώ για την επέκταση της δωρεάν δημόσιας μεταφοράς, τη βιώσιμη κινητικότητα και τις εκπαιδευτικές υποδομές.

Η χρηματοδότηση αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης στήριξης της ΕΕ προς τις χώρες μέλη για την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας και την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.