Την αναγνώριση διπλωμάτων μηχανικών από απόφοιτους τεσσάρων ελληνικών πανεπιστημίων ανακοίνωσε το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ακολουθώντας την πρόσφατη πολιτική του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Πρόκειται για αποφοίτους συγκεκριμένων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα οποία λειτουργούν είτε στο πλαίσιο Πολυτεχνικών Σχολών είτε εντάχθηκαν σε αυτές.

Η απόφαση αφορά:

αποφοίτους των Τμημάτων αυτών όταν υπάγονταν σε Σχολές Μηχανικών,

καθώς και αποφοίτους που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα 10 ακαδημαϊκών εξαμήνων πριν την ένταξη των Τμημάτων σε Πολυτεχνικές Σχολές, με αναδρομική εφαρμογή από το έτος ίδρυσης των Τμημάτων.

Το ΕΤΕΚ αναφέρει ότι θα εφαρμόζει το ίδιο πλαίσιο και στην Κύπρο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το ΤΕΕ. Σημειώνεται πως η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να επεκταθεί σε περισσότερα Τμήματα στο μέλλον.

Οι αποφάσεις του ΤΕΕ έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Ελλάδος: web.tee.gr/exams/anakoinoseis

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ, στο email: gepth@central.tee.gr.