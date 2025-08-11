Συνεχώς αναδύονται κίνδυνοι για το ξέπλυμα χρήματος και τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ML/TF) που επηρεάζουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ.

Αυτή τη φορά, το καμπανάκι της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (Εuropean Banking Authority) χτυπάει για την απρόσεκτη χρήση καινοτόμων προϊόντων και υποδεικνύει ότι «σε ένα πλαίσιο σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων, νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και ψηφιοποίησης, αναδύονται νέα τρωτά σημεία για την ML/TF (χρηματοδότηση τρομοκρατίας).

Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι για τις εταιρείες FinTech, το 70% των αρμόδιων αρχών αναφέρουν υψηλούς ή αυξανόμενους κινδύνους στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Επισημαίνουν αδύναμους ελέγχους και κακή διακυβέρνηση, καθώς οι εταιρείες φαίνεται να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη έναντι της συμμόρφωσης. Εξηγούν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες FinTech, δηλαδή οι τεχνολογικά υποστηριζόμενες χρηματοοικονομικές καινοτομίες, γίνονται όλο πιο διαδεδομένες και καθιερωμένες. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αύξηση του αριθμού των αδειοδοτημένων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που ιστορικά συγκαταλέγονται στους κύριους παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών FinTech.

Οφείλεται επίσης στην εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην αυξανόμενη προσφορά τέτοιων προϊόντων και υπηρεσιών από παραδοσιακά ιδρύματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και σε μια σχετική, ανοδική τάση συγχωνεύσεων και εξαγορών εταιρειών FinTech από πιστωτικά ιδρύματα.

Eπίσης, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση προγραμμάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την πλαστογράφηση εγγράφων και την αποφυγή εντοπισμού. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με αυτές τις εξελιγμένες απειλές, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ισχυρή παρακολούθηση.

Τα σχέδια των εγκληματιών, αναφέρει η ΕΑΤ, αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν εξαιρετικά ρεαλιστικές αφηγήσεις που ενσωματώνουν δημοφιλή κοινωνικά θέματα, καθιστώντας τα ολοένα και πιο πειστικά. Οι απατεώνες προσαρμόζουν επίσης τις τεχνικές τους για να αποφύγουν την εφαρμογή των αυστηρών απαιτήσεων ελέγχου ταυτότητας πελατών που επιβάλλονται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ακόμη και η πολυπλοκότητα των καθεστώτων κυρώσεων της ΕΕ θέτει προκλήσεις συμμόρφωσης. Η ΕΑΤ σημειώνει ότι τα ιδρύματα συχνά δεν διαθέτουν επαρκή συστήματα για την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της EΑΤ, οι οποίες θα ισχύουν από τα τέλη του 2025, στοχεύουν στην εναρμόνιση των προτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Υποδεικνύει ότι η έκθεση καταναλωτικών τάσεων της EΑΤ για το 2024/2025 προσδιορίζει την απάτη στις πληρωμές ως το πιο σημαντικό ζήτημα για τους καταναλωτές της ΕΕ. Η έκθεση αξιολόγησης κινδύνου της ΕΑΤ (Ιούνιος 2025) υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος απάτης έχει αυξηθεί απότομα τα τελευταία δύο χρόνια, από 33% τον Μάρτιο 2023 σε 52% τον Μάρτιο του 2025. Πλέον θεωρείται ο δεύτερος πιο σημαντικός λειτουργικός κίνδυνος, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης κινδύνου προς τις τράπεζες.