Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε την υποχρεωτική διακοπή υπαίθριων εργασιών σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, λόγω της προειδοποίησης κόκκινου επιπέδου επικινδυνότητας που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Ώρες και είδη εργασιών που σταματούν

Η διακοπή αφορά:

Όλες τις υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες από 11:00 έως 17:00 .

και από έως . Εργασίες μεταφοράς και παράδοσης προϊόντων με δίκυκλα οχήματα ή συσκευές προσωπικής κινητικότητας (π.χ. e-scooters) από 12:00 έως 16:00.

Η απόφαση ισχύει για τις περιοχές του εσωτερικού (υψόμετρο κάτω από 300 μ., άνω των 10 χλμ. από την ακτογραμμή) και τα ψηλά ορεινά (υψόμετρο άνω των 1.150 μ.).

Αυξημένοι έλεγχοι και πρόσθετα μέτρα προστασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πραγματοποιεί αυξημένους ελέγχους σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου. Για εργασίες εκτός κόκκινου επιπέδου, οι εργοδότες και οι αυτοεργοδοτούμενοι οφείλουν να μετρούν θερμοκρασία και υγρασία και να προσαρμόζουν τις συνθήκες εργασίας με μέτρα όπως:

Συχνά διαλείμματα σε σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους.

σε σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Κατάλληλα σκιερά σημεία ή στεγάστρα.

ή στεγάστρα. Εναλλαγή εργαζομένων σε απαιτητικές εργασίες.

σε απαιτητικές εργασίες. Πόσιμο δροσερό νερό (10–15°C).

(10–15°C). Καλύμματα κεφαλής , ελαφριά βαμβακερά ρούχα και γυαλιά ηλίου .

, ελαφριά βαμβακερά ρούχα και . Αποφυγή βαριών γευμάτων, αλκοόλ ή ποτών με καφεΐνη.

Όρια θερμοκρασίας και υγρασίας

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής για θερμική καταπόνηση, οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται σε θερμοκρασίες 39°–46°C, όταν η σχετική υγρασία ξεπερνά συγκεκριμένα όρια ανάλογα με τη βαρύτητα της εργασίας (ελαφριά, μέτρια, βαριά).

Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων

Πληροφορίες και οδηγίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και μέσω των κατά τόπους επαρχιακών γραφείων σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο.