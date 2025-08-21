Πέραν από τα προφανή οφέλη που θα προκύψουν για τη χώρα μας από την διοργάνωση ενός ομίλου του Ευρωμπάσκετ τον επόμενο μήνα, αναμένεται να υπάρξουν και οικονομικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάλυση του BasketNews, το Ευρωμπάσκετ αναμένεται να αποφέρει στην κυπριακή οικονομία έως και €17,7 εκατομμύρια, υπερκαλύπτοντας το κόστος φιλοξενίας, ενώ πολλά ξένα ΜΜΕ σημειώνουν ότι το τουρνουά θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στον τουρισμό και στην προβολή του νησιού στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία η οποία αναδεικνύει την Κύπρο ως ελκυστικό και ασφαλή προορισμό για τη διοργάνωση γεγονότων μεγάλης εμβέλειας, συνδέοντας την αθλητική υπεροχή με την τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της εικόνας της χώρας.

Όπως προκύπτει από χθεσινή ενημέρωση, η Κύπρος βρίσκεται ήδη στο παγκόσμιο επίκεντρο ενόψει του FIBA EuroBasket 2025, με κορυφαία διεθνή μέσα ενημέρωσης να αναδεικνύουν τη Λεμεσό ως μία από τις σημαντικότερες πόλεις που θα φιλοξενήσουν την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, από τις 28 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Η FIBA, μέσα από ειδικό αφιέρωμα, παρουσίασε το ανακαινισμένο αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού και χαρακτήρισε τη Λεμεσό ως το νέο σημείο αναφοράς του θεσμού, τονίζοντας ότι η Κύπρος κάνει ιστορικό ντεμπούτο ως συνδιοργανώτρια του τουρνουά. Το αμερικανικό δίκτυο ESPN περιλαμβάνει τη Λεμεσό στη λίστα των πόλεων που θα φιλοξενήσουν αγώνες, δίπλα σε παραδοσιακές μπασκετικές δυνάμεις όπως η Ισπανία και η Γερμανία, δίνοντας έτσι στο νησί την ίδια αναγνώριση με ισχυρούς αθλητικούς προορισμούς.

Η διεθνής εμβέλεια της διοργάνωσης αποτυπώνεται και μέσα από την κάλυψη μεγάλων ισπανικών μέσων όπως η El País και η AS, τα οποία αναφέρονται εκτενώς στους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό και στην παρουσία κορυφαίων ομάδων όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Παράλληλα, εξειδικευμένα αθλητικά μέσα όπως το BasketNews και το Eurohoops, παρακολουθούν βήμα προς βήμα τόσο την πορεία της Εθνικής Κύπρου, όσο και τις προετοιμασίες για τη φιλοξενία του ομίλου, ενώ στα Βαλκάνια το Mozzart Sport φιλοξένησε πρόσφατα εκτενή συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ), Ανδρέα Μουζουρίδη, υπογραμμίζοντας πώς η Κύπρος κατάφερε να μετατρέψει ένα φαινομενικά ακατόρθωτο όραμα σε πραγματικότητα. Το EuroBasket 2025 αποτελεί σημείο καμπής για την Κύπρο, μετατρέποντάς την σε αναγνωρίσιμο παίκτη στον διεθνή χάρτη των αθλητικών διοργανώσεων, αναφέρεται καταληκτικά.