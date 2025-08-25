Η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν δεν αποτελεί μόνο ένα καθοριστικό βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας, αλλά και έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Μεγάλων Αναπτύξεων. Η εξέλιξη αυτή, όπως τονίζεται, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας, καθιστώντας την Κύπρο ασφαλή και σταθερό επενδυτικό προορισμό.

Οφέλη από την ένταξη στη Σένγκεν

Η συμμετοχή στη Σένγκεν θα σημάνει την κατάργηση ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών. Αυτό θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, ενώ για την ΕΕ θα ενισχύσει την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων. Η κυπριακή οικονομία αναμένεται να γίνει πιο ανταγωνιστική, με αύξηση της εξωστρέφειας, της επενδυτικής εμπιστοσύνης και της δυνατότητας στρατηγικών συνεργασιών.

Εθνική στρατηγική και επενδυτικό κλίμα

Παρά τα οφέλη, ο Σύνδεσμος τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική που θα προάγει την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας κίνητρα σε ξένους επενδυτές. Κρίσιμοι παράγοντες θεωρούνται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η πράσινη μετάβαση, ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος, η επιτάχυνση αδειοδοτήσεων και η γρήγορη απονομή δικαιοσύνης.

Στεγαστικό και υποδομές

Η αντιμετώπιση της έλλειψης οικιστικών μονάδων και η ενίσχυση των υποδομών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιλέγουν μεγάλες εταιρείες την Κύπρο για headquartering. Η αύξηση του συντελεστή δόμησης σε συγκεκριμένες περιοχές και η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης κρίνονται κομβικές κινήσεις για την προσέλκυση επενδύσεων.

Κύπρος ως περιφερειακό κέντρο

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύουν την καινοτομία και στηρίζουν την οικονομία της Κύπρου. Στόχος είναι η ανάδειξη της χώρας σε σύγχρονο περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, με πολιτικές που διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.