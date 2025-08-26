Παγιοποιούνται όπως φαίνεται από τα τελευταία στοιχεία, συγκεκριμένες τάσεις στην αγορά ακινήτων, καταδεικνύοντας εν μέρει πώς αυτή θα κινηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, στην περίπτωση φυσικά που δεν υπάρξουν δραματικές αλλαγές στο εγχώριο, αλλά και το παγκόσμιο σκηνικό.

Μεταξύ άλλων, ο Δείκτης Αξιών Ακινήτων «RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus» για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, δείχνει συνέχεια στις αυξήσεις όσον αφορά στην επαρχία της Λάρνακας, η οποία καταγράφει την υψηλότερη συνολική ανάπτυξη. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι οι αυξήσεις σε ετήσια βάση που καταγράφονται σε σπίτια και διαμερίσματα, ενώ ένα τρίτο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η συνεχιζόμενη υποτονική πορεία που παρουσιάζουν τα εμπορικά ακίνητα.

Ανά επαρχία

Οι μεταβολές τιμών στο δεύτερο τρίμηνο του έτους δείχνουν ακριβώς συγκεκριμένες τάσεις, οι οποίες συνεχίζονται το τελευταίο διάστημα. Αναλυτικότερα, η Λάρνακα ξεχωρίζει με την υψηλότερη συνολική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις αποθήκες και τις κατοικίες. Η Λευκωσία παρουσιάζει επίσης σταθερή οικιστική απόδοση, με τις κατοικίες όσο και τα διαμερίσματα να σημειώνουν περαιτέρω άνοδο. Αντίθετα, στη Λεμεσό οι αλλαγές ήταν σχεδόν αμετάβλητες στους περισσότερους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων στις τιμές των αποθηκών και των εμπορικών ακινήτων. Η Πάφος παρουσίασε την πιο απότομη πτώση στις αποθήκες, αν και οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν μέτρια. Οι χώροι γραφείων παρέμειναν γενικά σταθεροί σε όλες τις περιοχές, με την Αμμόχωστο να ηγείται με τη μεγαλύτερη αύξηση.

Ανά είδος ακινήτου

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι κατοικίες παρουσίασαν την ισχυρότερη αύξηση, ακολουθούμενες από τις αποθήκες και τα διαμερίσματα. Στο άλλο άκρο, τα γραφεία και τα εμπορικά ακίνητα παρέμειναν οι πιο υποτονικοί τομείς.Εξετάζοντας τα δεδομένα σε ετήσια σύγκριση (YoY), τα διαμερίσματα και οι κατοικίες παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ακολουθούμενες από τα γραφεία και τις αποθήκες. Τα εμπορικά ακίνητα παρουσίασαν τη μικρότερη αύξηση, συνεχίζοντας την τάση να είναι το λιγότερο ευνοϊκό περιουσιακό στοιχείο για επενδύσεις.

Όσον αφορά στις τιμές ενοικίασης, συνολικά συνεχίζουν να αυξάνονται σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στα διαμερίσματα, ακολουθούμενη σε κοντινή απόσταση από τις αποθήκες. Μικρές αυξήσεις καταγράφηκαν στις υπόλοιπες κατηγορίες, ενώ η κατηγορία των εμπορικών ακινήτων παρουσίασε μικρή μείωση.

Τα εξοχικά ακίνητα καταγράφουν επίσης ισχυρές επιδόσεις με τα εξοχικά διαμερίσματα ειδικότερα να πρωτοστατούν, αντανακλώντας τη διαρκή ζήτηση σε μια οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό. Εξετάζοντας τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία κατά το περασμένο έτος, τόσο τα εξοχικά διαμερίσματα όσο και οι εξοχικές κατοικίες καταγράφουν περαιτέρω αυξήσεις. Σε επίπεδο επαρχίας, οι μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις που καταγράφηκαν ήταν στη Λάρνακα τόσο για τις εξοχικές κατοικίες όσο και για τα διαμερίσματα. Τα μικρότερα κέρδη καταγράφηκαν στην Πάφο, και πάλι τόσο για τα διαμερίσματα όσο και για τις κατοικίες.

Αποδόσεις

Οι αποδόσεις έχουν καταγράψει πολύ οριακές κινήσεις από πέρυσι, με τα εμπορικά ακίνητα να καταγράφουν ελαφρώς μεγαλύτερη πτώση. Ειδικότερα, η απόδοση των διαμερισμάτων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν 5,41% σε σύγκριση με 5,43% που ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η απόδοση για τα σπίτια ήταν 2,97% σε σύγκριση με 3% πέρσι. Για τα εμπορικά ακίνητα, η απόδοση ήταν 5,75% σε σχέση με 5,80% το δεύτερο περσινό τρίμηνο. Οι αποθήκες ήταν 4,24% σε σχέση με 4,25% πέρσι. Τα γραφεία παρέμειναν σταθερά με απόδοση 5,61% τόσο πέρσι όσο και φέτος. Τα εξοχικά διαμερίσματα ήταν 5,75% σε σχέση με 5,77% πέρσι και τέλος τα εξοχικά σπίτια 2,79% σε σύγκριση με 2,78% πέρσι.

Θετικοί οι επενδυτές

Σύμφωνα με τον Χριστόφορο Αναγιωτό, Διοικητικό Σύμβουλο και Επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης της KPMG, το β’ τρίμηνο παρουσιάζει αυξήσεις σε διαμερίσματα και κατοικίες, με τη Λάρνακα να σημειώνει τις μεγαλύτερες μεταβολές, ιδιαίτερα σε κατοικίες και αποθήκες. Αντίθετα, η Λεμεσός παρουσίασε σχεδόν μηδενικές ή ακόμη και αρνητικές μεταβολές. Στον τομέα των καταστημάτων, οι μεταβολές παρέμειναν περιορισμένες, με εξαίρεση τη Λάρνακα όπου σημειώθηκε αισθητή άνοδος.

Από πλευράς RICS, ο Simon Rubinsohn, Chief Economist, υπογράμμισε ότι η κυπριακή οικονομία εμφανίζει τάσεις σταθερότητας, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στα αποτελέσματα του Δείκτη RICS-KPMG όσο και στο Q2 RICS Commercial Property Monitor. Όπως σημείωσε, η τάση των επενδυτών παραμένει θετική.