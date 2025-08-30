Άνοιξε η 2η πρόσκληση προτάσεων του Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 ανακοίνωσε τη δημοσίευση της δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων, με περίοδο αιτήσεων από τις 29 Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7 εκατομμύρια ευρώ και αφορά την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης μέσω πολιτισμού, βιώσιμου τουρισμού και κοινωνικής οικονομίας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές, οργανισμούς δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς που λειτουργούν βάσει εθνικού δικαίου των συμμετεχόντων κρατών, καθώς και σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι καλούνται να καταθέσουν πλήρη αίτηση χρηματοδότησης ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους Ελλάδας και Κύπρου.

Για να μπορεί να συμμετέχει ένας φορέας σε πράξεις του Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος» πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην οικεία διασυνοριακή περιοχή.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις:

Φορείς που βρίσκονται εκτός της περιοχής του Προγράμματος, αλλά έχουν τοπικά/περιφερειακά θυγατρικά/υποκαταστήματα στην περιοχή του Προγράμματος (που λειτουργούν τους τελευταίους 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης Πράξης)·

Φορείς της κεντρικής διοίκησης που βρίσκονται εκτός της περιοχής του Προγράμματος, όπως υπουργεία ή άλλες κυβερνητικές αρχές με ειδικές αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο.

Φορείς που βρίσκονται εκτός της περιοχής του Προγράμματος, αλλά εντός της Ελλάδας ή της Κύπρου, εφόσον η συμμετοχή τους προσφέρει προστιθέμενη αξία και εμπειρία στην υλοποίηση της Πράξης και ωφελεί την περιοχή συνεργασίας του Προγράμματος.

Επομένως, κάθε δυνητικός Δικαιούχος θα πρέπει να εξετάσει εάν εμπίπτει σε μία από τις τρεις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει σε πρόταση Πράξης με δική του ευθύνη.

Στο ΣΤΑΔΙΟ Α οι δικαιούχοι καλούνται να δηλώσουν την επιλεξιμότητά τους και να παράσχουν σχετικές πληροφορίες μέσω του Συνοπτικού Υπομνήματος. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας κάθε Δικαιούχου στο πλαίσιο μίας πρότασης Πράξης αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης και θα πραγματοποιηθεί κατά το ΣΤΑΔΙΟ Β της αξιολόγησης, με βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξης.

Η περιοχή υλοποίησης περιλαμβάνει την Κύπρο, καθώς και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας: Λέσβο, Λήμνο, Ικαρία, Σάμο, Χίο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ο επικεφαλής εταίρος και οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την πορεία της πρότασης. Φορείς που δεν διαθέτουν «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ οφείλουν να αιτηθούν κωδικοποίησης, ενώ απαιτείται η δημιουργία ατομικού λογαριασμού χρήστη για τα στελέχη και τον νόμιμο εκπρόσωπο του επικεφαλής εταίρου. Στα νομιμοποιητικά έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν περιλαμβάνονται στοιχεία διοικητικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας, αρμοδιότητας υλοποίησης, καθώς και κανονιστικό πλαίσιο για έργα υποδομών.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα προσφέρει εργαλεία υποστήριξης για τους υποψήφιους δικαιούχους, όπως διαδικτυακές και υβριδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις (Info-Days), ενότητα Συχνών Ερωτήσεων (FAQ) με δυνατότητα αποστολής ερωτημάτων έως 15 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, helpdesks τεχνικής υποστήριξης για το ΟΠΣ, καθώς και απευθείας υποστήριξη από την Κοινή Γραμματεία και το Γραφείο Πληροφόρησης Κύπρου.

Πληροφορίες για την πρόσκληση, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του προγράμματος www.greece-cyprus.eu και της Διαχειριστικής Αρχής www.interreg.gr.