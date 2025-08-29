Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο υπουργός Εργασίας προτίθεται να υποβάλει ένα πλαίσιο λύσης στη σημερινή συνάντηση του με εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις για το θέμα της ΑΤΑ.

Στόχος του υπουργού Εργασίας είναι να θέσει το διάλογο σε μια συγκεκριμένη βάση και να προσπαθήσει να εξεύρει λύση, η οποία να μπορεί να γίνει αποδεχτή και από τις δυο πλευρές.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι από το πλαίσιο αυτό, δεν ικανοποιείται κάποια από τις δυο πλευρές στο σύνολο των αιτημάτων τους, ωστόσο, υπό προϋποθέσεις και με καλή θέληση θα μπορέσει σε κάποιο στάδιο να γίνει αποδεχτή.

Το ερώτημα που μένει είναι κατά πόσο οι συντεχνίες θα δεχτούν να συνεχιστεί ο διάλογος επί του συγκεκριμένου πλαισίου ή θα προχωρήσουν με λήψη απεργιακών μέτρων όπως έχουν εξαγγείλει.

