Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ της Παρασκευής η τετράωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας μεταξύ του αρμόδιου υπουργού και των ηγεσιών των κοινωνικών εταίρων για το θέμα της ΑΤΑ. Ο υπουργός παρουσίασε σε συντεχνίες και εργοδότες ένα προφορικό πλαίσιο για επίτευξη συμφωνίας, με στόχο να κρατήσει ζωντανό το διάλογο και να τεθούν στο τραπέζι συγκεκριμένες παράμετροι ώστε να μπορέσει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αποφάσεις που θα λάβουν οι συντεχνίες τη Δευτέρα στα πλαίσια της πανσυνδικαλιστικής σύσκεψης.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, εξακολουθεί να προκύπτει μεγάλη απόσταση μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, ακόμα και με το συγκεκριμένο πλαίσιο του υπουργού Εργασίας, η οποία προς το παρόν οδηγεί σε αδιέξοδο. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι οι συντεχνίες ζητούν πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ στο 100% και επέκτασή της στον κατώτατο μισθό, ενώ οι εργοδότες αντιπροτείνουν έναν πιο «σύγχρονο» μηχανισμό με ασφαλιστικές δικλίδες, προειδοποιώντας για δημοσιονομικούς κινδύνους.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη λήξη της συνάντησης το Υπουργείο Εργασίας, γίνεται σαφές ότι δεν κηρύσσει αδιέξοδο, ούτε και εγκαταλείπει την προσπάθεια για εξεύρεση συμφωνίας στο θέμα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για το μέλλον του θεσμού της ΑΤΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους και συζητήθηκαν εισηγήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα της μεσολαβητικής διαδικασίας. Παρά τις υφιστάμενες διαφορές, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση ικανοποιητικών συγκλίσεων, αφού η εκατέρωθεν εποικοδομητική συμβολή είναι απαραίτητη για την επίτευξη συμφωνίας».

Η παράμετρος ωστόσο που θα διαμορφώσει το κλίμα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται ο διάλογος, είναι οι αποφάσεις που θα λάβουν οι συντεχνίες τη Δευτέρα στην πανσυνδικαλιστική σύσκεψη. Όπως αναφέρουν πληροφορίες μας από την εργοδοτική πλευρά, τυχόν λήψη απεργιακών μέτρων από την πλευρά των συντεχνιών, θα δημιουργήσει συνθήκες αδιεξόδου και θα επιβαρύνει την ήδη δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλεται για να κρατηθεί η διαδικασία ζωντανή.