Στα μέτρα στήριξης για τις πληγείσες περιοχές της Λεμεσού από τις πρόσφατες πυρκαγιές αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας δίνει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να ανταποκριθεί «άμεσα και στην ολότητά τους» στις ανάγκες.

Άμεση βοήθεια σε οικογένειες και στήριξη στέγασης

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ολοκληρώσει την καταβολή εφάπαξ ποσού σε οικογένειες των οποίων η πρώτη κατοικία καταστράφηκε, με το 95% των δικαιούχων να έχει αποζημιωθεί. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιδότησης ενοικίου για 115 αιτήσεις, με τα ποσά να έχουν ήδη καταβληθεί στις 85 οικογένειες.

Τα κλιμάκια του ΕΤΕΚ ολοκλήρωσαν τις εκτιμήσεις για 615 από τις 718 κατεστραμμένες οικοδομές, με τις πληρωμές να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στήριξη σε αγρότες, κτηνοτρόφους και επαγγελματίες

Το Υπουργείο Γεωργίας κατέβαλε 3,2 εκατ. ευρώ σε 1.311 γεωργούς και κτηνοτρόφους για απώλειες εισοδήματος, ενώ έχουν παραληφθεί 987 αιτήσεις για το Έκτακτο Σχέδιο επαναδραστηριοποίησης.

Το Υπουργείο Εργασίας κατέβαλε μηνιαία αποζημίωση σε 194 εργαζόμενους, καλύπτοντας μισθούς έως το τέλος Αυγούστου, ενώ το Υφυπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε εφάπαξ στήριξη τουριστικών καταλυμάτων και ξεκίνησε την εξέταση αιτήσεων για επιπλέον ενίσχυση 40% επί του κύκλου εργασιών.

Αντίστοιχα, το Υπουργείο Ενέργειας έχει αποζημιώσει 14 από τις 39 επιχειρήσεις για ζημιές σε πρώτες ύλες, εμπορεύματα και εξοπλισμό, με νέες πληρωμές να αναμένονται μέσα στην εβδομάδα.

Στήριξη κοινοτήτων και έργα υποδομής

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση προχώρησε σε μέτρα ανακούφισης των κοινοτήτων, όπως απαλλαγή από ετήσια τέλη και φορολογίες, οικονομική στήριξη των Κοινοτικών Συμβουλίων, αλλά και σχέδιο για την προμήθεια γεννητριών.

Παράλληλα, αποκαταστάθηκε πλήρως η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση στις πυρόπληκτες περιοχές, ενώ το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει ξεκινήσει την αξιολόγηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Νέα μέτρα και περιβαλλοντική αποκατάσταση

Ο κ. Χριστοδουλίδης γνωστοποίησε ότι το Υπουργικό θα εξετάσει δύο νέες προτάσεις:

καθαρισμό εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης για πυροπροστασία ,

, έργα του ΤΑΥ για την πυρόπληκτη λεκάνη κοντά στον Κούρη.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα προχωρήσει η υλοποίηση περιβαλλοντικού πλάνου αποκατάστασης, αλλά και εκδηλώσεων πολιτισμού στις κοινότητες.

Η οικονομία στηρίζει την ανθεκτικότητα

«Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό τον βαθμό ακριβώς λόγω της οικονομικής κατάστασης και της ανάπτυξης που καταγράφεται», είπε ο Πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ΕΕ, «παρά τις προκλήσεις δύο πολέμων».