Παρά τη διαφωνία της ΠΑΣΥΔΥ, εντός του μήνα θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, με την οποία επιδιώκεται οι αποσπάσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία και αντίστροφα να ισχύουν στο διηνεκές.

Σήμερα, ο νόμος προβλέπει πως οι αποσπάσεις μεταξύ οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (ημικρατικοί) και Δημόσιας Υπηρεσίας μπορούν να διαρκούν μέχρι 3 συν 3 χρόνια, ενώ από ένα τμήμα του Δημοσίου σε άλλο οι αποσπάσεις είναι χωρίς χρονικό περιορισμό.

Ουσιαστικά, αυτή την άρση του περιορισμού προσπαθούν να την εφαρμούσουν και για τις αποσπάσεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στο Δημόσιο και αντίστροφα. Υπενθυμίζεται πως πριν από περίπου δύο χρόνια είχε καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο η Κυβέρνηση αλλά απορρίφθηκε και τώρα επανέρχεται μέσω της πρότασης νόμου του ΔΗΣΥ.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με την πρόταση νόμου, το περιεχόμενο της οποίας είναι το ίδιο με αυτό του νομοσχεδίου. Είπε ότι κατά τη συνάντηση στη ΜΕΠ υπήρξαν κάποιες ενστάσεις από την ΠΑΣΥΔΥ για τις αποσπάσεις.

Τη διαφωνία του εξέφρασε εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, επισημαίνοντας πως με τις αποσπάσεις δημιουργούνται κενά στα διάφορα τμήματα. Μάλιστα, είπε, με την αλλαγή του πλαισίου για τις αποσπάσεις θα δημιουργηθούν προβλήματα και με τις προαγωγές. Πρόσθεσε πως θα πρέπει να σταματήσει ο περιορισμός στις αποσπάσεις και στο Δημόσιο. Είπε, επίσης, πως πάσχει ο νόμος για την κινητικότητα.

Κατά της πρότασης νόμου τάσσεται και η ΠΕΟ, με τον εκπρόσωπο της να τονίζει πως σήμερα οι αποσπάσεις γίνονται για ρουσφέτι, προσθέτοντας πως «είναι ξεκάθαρο πως δεν βοηθά ο θεσμός και εξυπηρετεί κάποιους που δεν έχουν πλάτες».

ΣΕΚ και Ισότητα τάσσονται υπέρ της πρότασης νόμου.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών είπε, πως τρέχει μελέτη για την αξιολόγηση της κινητικότητας.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου, δήλωσε πως η πρόταση θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια, επισημαίνοντας πως η υπάρχει πολιτική βούληση για αλλαγές, που θα εξεταστούν μεταγενέστερα.