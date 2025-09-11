Μέσα σε δέκα χρόνια, οι επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) στην Κύπρο σχεδόν διπλασιάστηκαν, αποτέλεσμα στοχευμένων πολιτικών, δήλωσε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού στον εναρκτήριο χαιρετισμό του στο 2nd Tech Summit 2025.

«Μέσα σε δέκα χρόνια, οι επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) στην Κύπρο σχεδόν διπλασιάστηκαν, αποτέλεσμα στοχευμένων πολιτικών για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου που συμπληρώνουν αυτές για προσέλκυση εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε θέματα τεχνολογίας. Ξεχωριστή θέση έχει η πρωτοβουλία «Minds in Cyprus» για επαναπατρισμό Κυπρίων του εξωτερικού, που αγγίζει ειδικά τον τομέα της τεχνολογίας», είπε.

Ο κ. Δαμιανού σημείωσε τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα κάθε κράτους και κάθε οργανισμού στο intelligence age, την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Σκεφτείτε την Κύπρο του σήμερα, είπε, με περισσότερες από 800 εταιρείες τεχνολογίας, σχεδόν 15% συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), «ένα οικοσύστημα που μεγαλώνει και αναγνωρίζεται».

Ανέφερε ότι η τεχνολογία δεν είναι απλώς μοχλός ανάπτυξης, είναι η κινητήριος δύναμη που μπορεί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, απλούστερη, πιο δίκαιη, και για τη χώρα μας ειδικότερα, ένας από τους βασικότερους πυλώνες του οράματος 2035. Ενός οράματος, πρόσθεσε, που περνά από την υλοποίηση του στόχου να εδραιωθεί η Κύπρος ως πραγματικός κόμβος καινοτομίας, τεχνολογίας και ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Οπως είπε, η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη και ο ίδιος ο Πρόεδρος το έχει αναγνωρίσει και το έχει αναδείξει ως πολύ υψηλή προτεραιότητα.

Την ίδια ώρα, είπε, αναγνωρίζουμε ότι η ψηφιοποίηση του δημοσίου έμεινε για πολλά χρόνια «σε νηπιακή κατάσταση σε αρκετά της επίπεδα και ότι χρειάζεται σημαντική επένδυση, για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό μας».

«Οι παρεμβάσεις μας, λοιπόν, εξυπηρετούν ακριβώς αυτόν τον διττό στόχο· την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως προορισμός καινοτομίας και τεχνολογίας, αλλά και την ουσιαστική ψηφιακή μετάβαση του Κράτους», πρόσθεσε.

Εργαζόμαστε, μεταξύ άλλων, ανέφερε, σε έργα υποδομής, όπως ο εκσυγχρονισμός της αρχιτεκτονικής συστημάτων και δεδομένων, η μετάβαση σε περιβάλλον government cloud, η ουσιαστική ενίσχυση των μηχανισμών κυβερνοασφάλειας, αλλά και η διάθεση εργαλείων που θέτουν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, όπως η ηλεκτρονική ταυτότητα, η ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Την ίδια ώρα, είπε ο Υφυπουργός, θέτουμε στη διάθεση του πολίτη εργαλεία και ψηφιακές υπηρεσίες, κάτω από την ομπρέλα του προγράμματος «Ψηφιακός Πολίτης», ενώ διαχειριζόμαστε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο μεγάλων κάθετων έργων, που, ξεκινώντας από φέτος, θα αλλάξουν το επίπεδο ψηφιοποίησης σε σημαντικούς τομείς του δημοσίου.

Υψηλή προτεραιότητα βεβαίως, ανέφερε ο κ. Δαμιανού, και η επένδυση στην TN. Οπως ειπε, περί τα τέλη του τρέχοντος έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η νέα Στρατηγική Artificial Intelligence (AI) από το Εθνικό AI Taskforce, με μέτρα ενσωμάτωσης AI σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ ο Ψηφιακός Βοηθός, η πρώτη εφαρμογή Γενετικής ΤΝ στο δημόσιο εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες θεματικές, πρόσφατα και με φορολογικά θέματα που αφορούν όλες τις επιχειρήσεις.

Ανέφερε ότι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα AI in Government καλεί τον ιδιωτικό τομέα να συνεργαστεί με τον τομέα της καινοτομίας για την ανάπτυξη λύσεων σε πραγματικές προκλήσεις του δημοσίου, ενώ παράλληλα επεξεργαζόμαστε, ως Υφυπουργείο, εργαλεία στήριξης για επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενσωματώσουν AI στη λειτουργία τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, είπε, εντάσσεται και η επικείμενη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό δίκτυο AI Factories, και συγκεκριμένα στην πρωτοβουλία Pharos, “μέσω της οποίας το κυπριακό οικοσύστημα θα αποκτήσει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ και εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αλλά και ευκαιρίες κατάρτισης στον τομέα, ενώ αναμένουμε/επεξεργαζόμαστε περαιτέρω ουσιαστικές επενδύσεις σε υποδομές και τεχνογνωσία στον τομέα της ΤΝ”.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι «η εξειδίκευση και το ταλέντο αποτελούν ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και απαραίτητη προϋπόθεση στην όλη προσπάθεια».

Ανέφερε πως μέσα σε δέκα χρόνια, οι επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) στην Κύπρο σχεδόν διπλασιάστηκαν, αποτέλεσμα στοχευμένων πολιτικών για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου που συμπληρώνουν αυτές για προσέλκυση εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε θέματα τεχνολογίας. Πρόσθεσε ότι ξεχωριστή θέση έχει η πρωτοβουλία «Minds in Cyprus» για επαναπατρισμό Κυπρίων του εξωτερικού, που αγγίζει ειδικά τον τομέα της τεχνολογίας.

«Όλα αυτά είναι βέβαια συγκοινωνούντα δοχεία. Βασικό στοίχημα για όλα όσα έχω αναφέρει είναι να κινηθούμε με ταχύτητα, στοχευμένα και συλλογικά. Δεν αρκεί να ανταποκριθεί μόνο η Κυβέρνηση –που βέβαια είναι η βασικότερη προϋπόθεση– αλλά και οι επιχειρήσεις, η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, και σίγουρα οι εταιρείες τεχνολογίας», είπε.

Κατέληξε λέγοντας ότι μόνο έτσι μπορούμε να χτίσουμε ένα οικοσύστημα που εξελίσσεται, καινοτομεί και αναπτύσσεται.

ΚΥΠΕ