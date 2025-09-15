Ενδεχόμενη αναταραχή στην ξενοδοχειακή βιομηχανία θα επιχειρήσει να αποφύγει η Μεσολαβητική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Ενώπιον της Υπηρεσίας θα βρεθούν σήμερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ξενοδοχοϋπαλλήλων και η διοίκηση του ομίλου Atlantica, με την οποία έχουν προκύψει εργασιακές διαφορές.

Όπως υποστηρίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, «η εργοδοσία προχωρεί συστηματικά σε σειρά παραβιάσεων, ενώ το τελευταίο διάστημα αποφεύγει να αποκόπτει τις συνδρομές των εργαζομένων προς την οργάνωσή τους, εμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη συνδικαλιστική τους δράση». Παράλληλα καταγγέλλεται ότι «η εργοδοτική πλευρά επιδίδεται σε πρακτικές εκφοβισμού απέναντι στους απεργούς», και προς τούτου, έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε αυθόρμητη ολιγόωρη στάση εργασίας σε τρία ξενοδοχεία του ομίλου Atlantica στη Λεμεσό (Atlantica Miramare, Atlantica Oasis και Atlantica Bay).

Σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων είχε σημειώσει ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να σεβαστούν τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και να άρουν οποιεσδήποτε ενέργειες τον παραβιάζουν.

Όπως πληροφορούμαστε, ο ξενοδοχειακός όμιλος θα εκπροσωπηθεί από την ηγεσία του στη σημερινή συνάντηση, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η παρουσία και εργοδοτικού συνδέσμου. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω όμιλος, διαθέτει ξενοδοχεία πέραν της Λεμεσού, σε Πάφο και Αμμόχωστο, καθώς επίσης και εκτός Κύπρου.