Όλες τις πτυχές του θεσμού της κινητικότητας των εργαζόμενων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα εξετάσει ο ιδιωτικός οίκος που διενεργεί σχετική μελέτη, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται στρεβλώσεις στη νομοθεσία αλλά και στη διαδικασία, με αποτέλεσμα κάποιες υπηρεσίες της κρατικής μηχανής να είναι υποστελεχωμένες.

Η μελέτη άρχισε πριν από μερικές ημέρες και θα εξετάσει τα διάφορα εργαλεία της κινητικότητας, δηλαδή τις διαδικασίες των αποσπάσεων, το χρονικό διάστημα που διαρκούν, καθώς και διάφορα άλλα ζητήματα και νομοθεσίες που σχετίζονται με την εναλλαξιμότητα.

Εκτιμάται πως η μελέτη θα είναι έτοιμη το καλοκαίρι του 2026. Στην πορεία, το Υπουργείο Οικονομικών θα αξιολογήσει όλα τα ευρήματα της μελέτης και θα πάρει τις τελικές αποφάσεις του.

Πάντως, η ΠΑΣΥΔΥ, ως η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων, ζητά να υπάρχει χρονικός περιορισμός στις αποσπάσεις στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με το ισχύον καθεστώς, σήμερα, οι αποσπάσεις μεταξύ οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (ημικρατικοί) και Δημόσιας Υπηρεσίας μπορούν να διαρκούν μέχρι 3 συν 3 χρόνια, ενώ από ένα τμήμα του Δημοσίου σε άλλο οι αποσπάσεις είναι χωρίς χρονικό περιορισμό.

Ο ΔΗΣΥ με πρόταση νόμου η οποία θα οδηγηθεί τις επόμενες εβδομάδες στην Ολομέλεια της Βουλής επιδιώκει να μην υπάρχει χρονικός περιορισμός ούτε στις αποσπάσεις από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στη Δημόσια Υπηρεσία.

Πάντως, στη Βουλή κυκλοφορούν φήμες πως η συγκεκριμένη πρόταση είναι φωτογραφική για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων προσώπων, με τον ΔΗΣΥ να το απορρίπτει.

Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε πως η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί και με την πρόταση νόμου, όπως είπε, ό,τι ισχύει για τις 53 χιλ. δημόσιους υπαλλήλους θα ισχύει και για τις 12 με 15 χιλ. εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η ρύθμιση δεν είναι φωτογραφική, καθώς θα υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου είπε πως η πρόταση νόμου είναι η ίδια με το νομοσχέδιο το οποίο απορρίφθηκε πριν 2 χρόνια, επισημαίνοντας πως τότε δεν υπήρχαν ανησυχίες.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, σημείωσε πως πρόκειται για φωτογραφικό νόμο, τονίζοντας πως δεν μπορεί να κατανοήσει τη βιασύνη που υπάρχει για την έγκριση της πρότασης νόμου, την στιγμή που είναι σε εξέλιξη μελέτη από το Υπουργείο Οικονομικών για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του εργαλείου της κινητικότητας.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε πως για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες, θα πρέπει να εμβολιάσει την πρόταση νόμου με τροπολογία. Όπως είπε, όταν κάποιος εργαζόμενος που αποσπάστηκε σε μια υπηρεσία βρίσκεται εκεί για δέκα χρόνια, τότε η θέση στην οποία είχε αρχικά προσληφθεί πρέπει να κενώνεται. Επίσης, στην περίπτωση αποσπασμένου εργαζόμενου που προάγεται σε θέση της υπηρεσίας που ανήκε, τότε θα επιστρέφει πίσω σε αυτή.

Σύμφωνα με τον κ. Τρυφωνίδη, με τις συγκεκριμένες εισηγήσεις θα διαφυλαχθούν και οι ημικρατικοί οργανισμοί. Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΔΗΣΥ ανέφερε πως ο ΔΗΣΥ θα συναινέσει να περιληφθούν οι τροπολογίες εάν συμφωνήσουν όλα τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών, επισημαίνοντας πως δεν θα αποδεχθούν οι αλλαγές να κατατεθούν από πλευράς του υπουργείου Οικονομικών. Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ διαφώνησε εκ νέου με την πρόταση νόμου, τονίζοντας πως οι αποσπάσεις πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης. «Μας ξενίζει η επιμονή για να ψηφιστεί η πρόταση νόμου, γιατί τόση βιασύνη για να ψηφιστεί την στιγμή που διεξάγει μελέτη το υπουργείο Οικονομικών» διερωτήθηκε. Και η ΠΕΟ διαφώνησε με την πρόταση νόμου για λόγους αρχής. ΣΕΚ και ΙΣΟΤΗΤΑ τάχθηκαν υπέρ της πρότασης νόμου.