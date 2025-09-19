Το Υπουργείο Οικονομικών, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και οι συντεχνίες εργαζομένων υπέγραψαν την Παρασκευή συμφωνία που προβλέπει την ομαλή και καθολική μεταφορά του προσωπικού του ΧΑΚ στη δημόσια υπηρεσία σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η αποκρατικοποίηση. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός έκανε λόγο για καθοριστικής σημασίας βήμα που ανοίγει τον δρόμο για την εξέταση των κυβερνητικών νομοσχεδίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, επισημαίνοντας ότι η ιδιωτικοποίηση θα ενισχύσει την κεφαλαιαγορά.

Η συμφωνία διασφαλίζει το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων και περιλαμβάνει εθελούσια πρόωρη αφυπηρέτηση, καθώς και ρυθμίσεις για τα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών και το Ταμείο Ευημερίας. Ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε όλα τα μέρη για τον συντονισμένο κοινωνικό διάλογο που οδήγησε στη συμφωνία.

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό και καθοριστικό βήμα για την ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου και τον εκσυγχρονισμό της Κεφαλαιαγοράς, ευχαριστώντας το προσωπικό για τη στήριξη και τη συνεργασία.

Από την πλευρά των συντεχνιών (ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ), οι ΓΓ Ανδρέας Ηλία και Νίκος Γρηγορίου εξέφρασαν ικανοποίηση για τη διασφάλιση δικαιωμάτων και θέσεων εργασίας μέσω νόμου και της συμπληρωματικής συμφωνίας. Τόνισαν τη μεγάλη σημασία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής στη γεφύρωση διαφορών και υπογράμμισαν ότι η περίπτωση του ΧΑΚ είναι «εντελώς διαφορετική» από άλλες αποκρατικοποιήσεις με πάγια τη θέση των συντεχνιών κατά των αποκρατικοποιήσεων, αλλά με συναίνεση εδώ λόγω των ιδιαιτεροτήτων της κεφαλαιαγοράς.